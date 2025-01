FCM-Trainingsstart: Fit machen für Meisterschafts- und Aufstiegskampf

Zum Start erwartet Trainer Matthias Günes seine Jungs nicht unvorbereitet. Bereits seit Jahresbeginn haben sich die Spieler nach Plänen von Athletikcoach Daniel Jehle individuell fitgehalten. Mit dabei werden am Freitagabend ab die beiden Winterzugänge Micha Bareis (zurück vom FV Biberach) und Dominik Ceko (FV Ravensburg) sein. Neben den beiden Externen setzt Günes auch noch auf Verstärkung aus den eigenen Reihen. So sollen die Langzeitverletzten Torhüter Dominik Dewein, Youngster Timo Schmidt und Felix Schwarzholz auf den Platz zurückkehren. Auch mit dem Einstieg von Sommer-Rückkehrer Oktay Leyla, der nach einem operativen Eingriff noch gar nicht spielen konnte, wird in den kommenden Wochen gerechnet. Der Kader wird damit qualitativ und quantitativ stärker – vorausgesetzt es kommen keine neuen Verletzten hinzu.

Die Winterruhe im Memminger Stadion ist beendet. Am Freitagabend – und damit einige Tage früher als ursprünglich geplant – steigt der Fußball-Bayernligist FC Memmingen wieder ins Mannschaftstraining ein. Hintergrund ist, dass das ausgefallene Heimspiel im November gegen den SV Heimstetten bereits am 1. März nachgeholt wird. Eine Woche später steigt dann bereits das Top-Duell gegen den TSV 1860 München II, wenn der Tabellenzweite am 8. März den Spitzenreiter empfängt.

Das angedachte Testspielprogramm musste noch einmal geändert werden. Fest stehen die Vorbereitungsspiele gegen die Landesliga-Teams am 8. Februar (13.30 Uhr) beim FC Kempten, am 15. Februar (13 Uhr) gegen den FC Gundelfingen und am 20. Februar (19 Uhr) gegen den VfB Durach. Für das Wochenende 22./23. Februar wird noch ein Gegner gesucht, weil der vorgesehene TSV Schwaben Augsburg hier selbst schon in der Regionalliga am Ball ist.

Neben den Spielen wird viermal wöchentlich trainiert, laut Günes möglichst immer auf dem Platz, aber auch die Fitness-Möglichkeiten im e-con ArenaPark werden genutzt. Ein Trainingslager im sonnigen Süden wird es wie in den vergangenen Jahren nicht geben, aber dafür ein intensives Wochenende vom 31. Januar bis 3. Februar daheim – mit dem Abstecher für eine Einheit nach Füssen mit einer abendlichen Team-Building-Maßnahme auf einer Berghütte. In den fünf Vorbereitungswochen will Günes seine Mannschaft fit für den Meisterschafts- und Aufstiegskampf machen. Wie der 3. Vorsitzende Thomas Reichart verlauten ließ, wird der Verein Anfang Februar in das Zulassungsverfahren zur Regionalliga Bayern gehen.