FCM-Talent bleibt in der Regio: "Sehr gute fußballerische Ausbildung"

Nach dem Wechsel von Willi Alfons Kamm zu Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue steht das nächste Wiedersehen für die U23 des 1. FC Magdeburg in der neuen Saison fest. Auch Defensivspieler Conner Noel Schulze zieht es zu einem direkten Kontrahenten in der Regionalliga Nordost.

Der 21-Jährige wurde in dieser Woche als Neuzugang bei der BSG Chemie Leipzig vorgestellt. "Conner Schulze hat in Magdeburg eine sehr gute fußballerische Ausbildung erhalten", sagt Chemies Trainer und Sportlicher Leiter Alexander Schmidt über das neue FCM-Talent in den Reihen seines Teams. Zum Spielerprofil:

"Er ist ein Rechtsfuß, wurde zuletzt aber vor allem auf der linken Seite eingesetzt. Mit seinen Fähigkeiten am Ball und seiner griffigen, robusten Spielweise kann er auf verschiedenen Positionen spielen, unter anderem auch im Mittelfeld. Wir freuen uns, dass er zu uns kommt", führt Schmidt zu Schulze aus.

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Der gebürtige Wernigeröder durchlief zunächst den Nachwuchs beim VfB Germania Halberstadt, wechselte zur U17 zum 1. FC Magdeburg und ging 2024 den Schritt in den Herrenbereich. Bei der U23 des FCM kam Schulze jedoch nur selten zum Zug. In der abgelaufenen Saison kam der Defensivspieler dreimal in der Regionalliga zum Einsatz, in der Spielzeit zuvor waren es fünf Partien in der Oberliga.