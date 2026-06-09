Stammkraft wechselt von der FCM-Reserve zu Drittliga-Absteiger

– Foto: Tanja Kaltofen

Seitdem sich Willi Kamm im Sommer 2023 der U23 des 1. FC Magdeburg angeschlossen hatte, gehörte er bei den Blau-Weißen zu den Stammkräften. In drei Jahren sammelte der Mittelfeldspieler 84 Einsätze für die FCM-Reserve in der Ober- und Regionalliga. In der neuen Saison wird der 23-Jährige allerdings für einen anderen Club in der Regionalliga Nordost auflaufen.

Beim FC Erzgebirge Aue wurde der Mittelfeldspieler als Neuzugang präsentiert. Für den gebürtigen Hallenser ist es nach seinen ersten Schritten im Herrenbereich bei der SpVgg Greuther Fürth II und der vergangenen Saison beim FCM II die inzwischen dritte Station in der Regionalliga. Zum Spielerprofil:

"Willi Kamm ist ein sehr stabiler und verlässlicher Kicker, der nach mehr als 100 Spielen im Männerbereich nun den nächsten Schritt bei uns machen möchte", sagt Steffen Ziffert - Kaderplaner des Drittliga-Absteigers - über den neuen Mann für die Zentrale. Dieser habe bei den "Veilchen" einen besonderen Fürsprecher gehabt: "Unser Trainer Khvicha Shubitidze hat sich ausdrücklich für den Jungen ausgesprochen, auch weil er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann und seine Variabilität ein Trumpf für uns sein könnte", unterstreicht Ziffert.

Siebenmal als Kapitän für die U23 des 1. FC Magdeburg

Bei der U23 des 1. FC Magdeburg kam Kamm allen voran im zentralen und defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Aber auch als Rechts-, Links- oder sogar Innenverteidiger ist der Allrounder schon eingesprungen. Dabei überzeugte der Rechtsfuß nicht nur mit seinen sportlichen Qualitäten: In der vergangenen Saison führte Kamm die FCM-Reserve in der Regionalliga Nordost siebenmal als Kapitän auf das Feld. Nun schließt sich das Mittelfeldtalent dem FC Erzgebirge Aue an - und möchte mit dem Drittliga-Absteiger gewiss ein gehöriges Wörtchen im Titelkampf mitreden.