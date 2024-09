FCL mit verdientem 2:0-Auswärtssieg gegen SG Hohenstein

Nach der bitteren Niederlage gegen den SV Hattenheim zeigte der FC Limbach die erhoffte Reaktion und fuhr einen hochverdienten 2:0-Auswärtssieg gegen die SG Hohenstein ein. Trainer Mario Weimer hatte seine Mannschaft auf die Hohensteiner eingestellt, und die Spieler zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, Wiedergutmachung zu leisten.

Der FCL begann die Partie mit hohem Druck und erspielte sich in den ersten 30ig Minuten einige gute Torchancen, konnte diese jedoch zunächst nicht in Zählbares ummünzen. In der 35. Minute war es schließlich Kapitän Lenard Schwenk, der seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung brachte. Nach einer präzisen Flanke von Nico Guckes verwandelte Schwenk per Direktabnahme und sorgte damit für das verdiente 1:0.