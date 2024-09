FCK-Frauen schlagen Stans-Engelberg deutlich

Am Samstag stand für die FCK-Frauen das Cup-Spiel bei der Unterklassigen SG Stans Engelberg auf dem Programm, Die Küssnachterinnen meisterten die Pflichtaufgabe souverän und holten sich mit 6:0 viel Selbstvertrauen für den Liga-Alltag.

Nach drei Niederlagen in Folge in der Liga gab es für die Küssnachter Fussballerinnen im Schweizer Cup die Chance, sich gegen einen etwas schwächeren Gegner wieder ein wenig Selbstvertrauen zu holen und an der eigenen Abschlusseffizienz zu arbeiten.

Weber trifft doppelt

Von Beginn weg waren die FCK-Frauen überlegen, sammelten Ballbesitz und starteten quasi im Minutentakt Angriffe. Die SG Stans-Engelberg hielt nach Möglichkeit dagegen, doch in der 20. Minute wurde der Druck zu hoch und Samara Weber traf, nachdem sie die Torhüterin des Heimteams austanzen liess, zur 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später traf die Torschützin gleich nochmals. Auch danach waren die Küssnachterinnen überlegen und hatten einige Möglichkeiten nachzulegen, doch zunächst blieb es bei der Zwei-Tore-Führung.