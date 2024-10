FCH gastiert am Samstag beim SGV Freiberg

Nach der Erfolgsserie von zuvor 10 ungeschlagenen Spielen in Folge blieben die Homburger in den vergangenen drei Partien sieglos. Auf ein torloses 0:0-Remis gegen den TSV Steinbach Haiger folgten zwei Niederlagen gegen die Kickers Offenbach (1:5) und zuletzt gegen den Tabellenführer FSV Frankfurt (2:3). In der Tabelle der Regionalliga Südwest sind die Grün-Weißen mit einer Ausbeute von 20 Punkten dadurch auf den 9. Platz abgerutscht.

Der Gegner

Der SGV Freiberg steht in der Regionalliga Südwest aktuell mit einer Ausbeute von 14 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Die Bilanz aus den bisherigen Ligaspielen besagt 3 Siege, 5 Unentschieden sowie 5 Niederlagen. Zu Hause konnte die Mannschaft von Cheftrainer Roland Seitz bisher erst einen Sieg feiern, kassierte aber bei daneben 4 Unentschieden auch erst eine Niederlage. In den vergangenen beiden Partien blieb der SGV, der die vergangene Spielzeit der Regionalliga Südwest als Überraschungsmannschaft der Saison auf dem 4. Tabellenplatz abschloss, ungeschlagen. Auf eine 2:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 II (2:3) folgte ein 1:0-Sieg in Kassel sowie ein 1:1-Remis gegen die U21 von Eintracht Frankfurt. Zur neuen Saison verstärkten sich die Freiberger mit 16 Neuzugängen. 18 Spieler verließen den Verein, darunter auch Tim Littmann, für den es am Samstag ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein gibt.

„Es wartet eine sehr schwierige Aufgabe auf uns. Freiberg hat eine stabile Truppe mit einer Achse aus Zweit- und Drittligaerfahrenen sowie daneben vielen quirligen Spielern, die uns das Leben sehr schwermachen werden. Es wird ein sehr unangenehmes Spiel, das hat uns die letzte Saison gezeigt. Auf dem schwer bespielbaren Platz wird es wichtig sein, die Zweikämpfe und das Spiel um den zweiten Ball anzunehmen sowie rigoros zu verteidigen. Es gilt aber auch, einen kühlen Kopf zu bewahren“, blickt Cheftrainer Danny Schwarz auf die bevorstehende Aufgabe in Freiberg.

Die Bilanz

Bisher trafen der FC 08 Homburg und der SGV Freiberg, der 2022 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufstieg, 4-mal aufeinander. Dabei mussten die Grün-Weißen drei Niederlagen hinnehmen. Der bisher einzige Sieg gegen den SGV ist auf den 20. Spieltag der Saison 2022/23 datiert. Damals setzten sich die Homburger durch Tore von Fabian Eisele, David Hummel, Thomas Gösweiner, Markus Mendler und Lukas Hoffmann zu Hause mit 5:1 durch. In der zurückliegenden Spielzeit verlor der FCH am 10. Spieltag 2023/24 sein Auswärtsspiel in Freiberg trotz Führungstreffer durch Angelos Stavridis mit 1:2. In der Rückrunde 2023/24 mussten sich die Grün-Weißen am 27. Spieltag im heimischen Waldstadion mit 0:3 geschlagen geben.

Das Personal

Neben den verletzten Markus Mendler und Daniels Ontuzans müssen die Homburger am Samstag weiterhin auch auf den angeschlagenen Nico Jörg verzichten. Der Einsatz von Phillipp Steinhart (Rückenprobleme) ist noch fraglich.

Anstoß der Partie am Samstag beim SGV Freiberg ist um 14 Uhr im Freiberger Wasenstadion. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Maximilian Prölss.