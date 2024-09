FCH feiert 6:0-Heimsieg gegen Villingen

Die Homburger starteten gut in die Partie. Nachdem die Villinger durch frühes Pressing das Aufbauspiel der Grün-Weißen zunächst noch störten, kamen die Gastgeber mit der Zeit immer öfter vors gegnerische Tor. In der 14. Minute hatten sie so durch Markus Mendler, der jedoch nicht genug Druck hinter den Ball bekam, eine gute Möglichkeit. Kurz danach kamen auch die Gäste durch einen Distanzschuss von Ivo Colic zu einer gefährlicheren Toraktion. In der 18. Minute gingen dann aber die Homburger in Führung. Nach einer Flanke von Phillipp Steinhart über die linke Seite köpfte Amar Suljić die Kugel unbedrängt zum 1:0 unter die Latte.

Fünf Minuten später bauten die Hausherren ihre Führung aus. Nach einer weiten Flanke von Patrick Weihrauch von rechts beförderte Markus Mendler den Ball aus spitzem Winkel volley ins Tornetz des Aufsteigers. Auch danach machten die Grün-Weißen weiter Druck und hatten durch Mart Ristl und David Hummel weitere gute Chancen, das Ergebnis vor der Pause noch höher zu stellen. Die Gäste ließen die Köpfe nicht hängen und versuchten immer mal wieder in den gegnerischen Strafraum zu kommen, jedoch ohne dabei gefährlich zu werden.

Trotz eines agileren Starts der Villinger nach der Pause sorgte David Hummel in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Michael Heilig lief mit dem Ball über das ganze Spielfeld und chippte ihn in den Lauf Hummels, der die Kugel aus spitzem Winkel zum 3:0 in die Maschen beförderte. Danach dominierten die Grün-Weißen die Partie vollends. Markus Mendler sorgte zwei Minuten später nach Vorlage von Weihrauch per Direktabnahme für das 4:0 für den FCH. In der 69. Minute gerieten die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Admir Osmicic nach wiederholtem Foulspiel in Unterzahl.

Die Gastgeber hatten noch nicht genug und spielten weiterhin druckvoll nach vorne. So erhöhte Benjamin Kirchhoff in der 71. Minute nach einem Freistoß von Weihrauch per Kopf auf 5:0 für die Grün-Weißen. Dabei sollte es aber nicht bleiben. In der 82. Minute traf der eingewechselte Jacob Collmann nach Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Tim Steinmetz zum 6:0. Durch verpasste weitere Chancen von Collmann und Suljić hätte das Ergebnis sogar noch höhergestellt werden können. In der 90. Minute hatten die Gäste noch die Möglichkeit zum Ehrentreffer, doch FCH-Keeper Tom Kretzschmar war zur Stelle und parierte den Schuss. Somit feierten die Homburger mit einem klaren 6:0 gegen den Aufsteiger FC 08 Villingen den ersten Heimsieg der neuen Saison. Damit rücken die Grün-Weißen mit einer Ausbeute von nun 10 Punkten in der Tabelle vorerst auf den 8. Platz vor.

Gäste-Trainer Mario Klotz sagte nach dem Spiel: "Das war eine äußerst starke Leistung vom FC Homburg. Wir sind heute bedient, bei uns haben viele Dinge gar nicht funktioniert. Wir hatten anfangs vielleicht kurze Phasen, wo wir dachten, dass wir mitspielen können. aber da waren sie dann eiskalt. Zwei scharfe Flanken führen zu zwei Gegentreffern. Der weitere spielverlauf kann uns nicht zufriedenstellen. Das Unglück nahm mit der Ampelkarte seinen Lauf, Ich kann ihnen nur gratulieren, sie waren sehr, sehr gut drin in diesem Spiel. Sie waren ballsicher, haben gute Pässe gespielt. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Wir wollen die Klasse halten, müssen nun den Hebel umlegen. Homburg war da heute eine andere Hausnummer. Admir Osmicic hat sich selbst beim Foul, für das er gelb-rot sah, verletzt, er hat zumindest eine starke Prellung, wahrscheinlich mehr, aber er wird gegen Freiburg dann ja sowieso fehlen, unser zweiter wichtiger Ausfall".

FCH-Trainer Danny Schwarz meinte: "Wir haben an das Freiburg-Spiel angeknüpft nur mit dem Unterschied dass wir nun effektiver vor dem tor waren. Da haben wir uns heute mal belohnt. Das, was ich eingefordert habe, auch diesen Mut, die Ballsicherheit haben wir bravourös eingelöst. Wir waren in der Bringschuld ohne Heimsieg. Wir hatten in Stuttgart beim späteren Meister so ein spiel, da haben wir auch gezeigt, dass wir es drauf haben. Es ist dann auch ein Stein von der Brust gefallen, das hat man knallen hören. Ich warne aber davor, das jetzt in die Zukunft zu übertragen, das ist harte Arbeit. Villingen hat, wenn überhaupt, bislang immer knapp verloren. jetzt kriegen sie hier sechs Stück.

Der FC Homburg kann damit als Tabellenachter in den nächsten Spieltag gehen. Am kommenden Samstag, den 14. September ist der FC 08 Homburg beim Aufsteiger FC Gießen zu Gast. Anstoß im Gießener Waldstadion ist um 14 Uhr.

Der FC 08 Villingen belegt Platz 16, kann aber von zwei Punkte schlechteren Mitaufsteiger 1. Göppinger SV noch um einen Platz nach hinten verdrängt werden, wenn dieser sein Nachholspiel beim 1. FSV Mainz 05 II am 24. September gewinnt. Die Südbadener empfangen am kommenden Samstag um 14 Uhr die Zweite des SC Freiburg zum Lokalderby in der MS TECHNOLOGIE ARENA Friedensgrund.