FCH empfängt den SGV Freiberg FC Homburg: Vorletztes Heimspiel steht an

Am kommenden Samstag, den 10. Dezember empfängt der FC 08 Homburg am 20. Spieltag der Regionalliga Südwest den SGV Freiberg Fußball. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion.

Zwei Heimspiele stehen für den FC 08 Homburg in diesem Jahr noch an. Am Samstag um 14 Uhr trifft man im Waldstadion zunächst auf den SGV Freiberg, ehe man am kommenden Mittwoch, den 14. Dezember um 17 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim II zur Nachholpartie und gleichzeitig zum letzten Spiel vor der Winterpause empfängt. Seit fünf Ligaspielen sind die Homburger aktuell ohne Niederlage. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Koblenz musste man am vergangenen Samstag beim FSV Frankfurt ein bitteres 1:1-Remis hinnehmen. In der Nachspielzeit erzielten die Frankfurter noch den Ausgleichstreffer und nahmen den Grün-Weißen so noch den schon sicher geglaubten Sieg. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Homburger derzeit mit einem Spiel weniger und einer Ausbeute von 33 Punkten auf dem 5. Platz.