FCG mit Topleistung im Topspiel

Es war das Topspiel des Topspiel des sechsten Spieltags, doch bis auf zwei Torchancen der Gäste, bei denen Torwart Benedikt Köhler auf dem Posten war, hatte Geisenfeld über 90 Minuten weitgehend alles im Griff. Die Zimmermänner spielten sehr diszipliniert und zeigten von A bis Z eine geschlossene Mannschaftsleistung. Natürlich profitierten sie davon, dass Großmehring ohne Torjäger Sebastian Eisenberger und nach kurzer Spielzeit auch ohne Herbert Paul auskommen musste. In der 10. Minute brachte Kilian Kellermann eine Ecke nach innen, Simon Kirmaier scheiterte am langen Pfosten zunächst, versenkte aber den Nachschuss zum 1:0. Bis zur Halbzeit hätten die Gastgeber das Ergebnis durchaus ausbauen können, doch Markus Renoth scheiterte an Großmehrings bestem Spieler, Torwart Maximilian Förstl, und einige Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gespielt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Geschehen. Geisenfeld hatte die Partie im Griff, doch Lukas Kellermann und KIlian Kellermann (zweimal) kamen jeweils nicht am überragenden Förstl vorbei. In der 72. Minute kamen bei Geisenfeld Felix Weber und Lukas Haslbeck ins Spiel. In der nächsten Situation steckte Lukas Kellermann den Ball nach links zu Weber durch und dessen Flachschuss schlug zum 2:0 ein. Zehn Minuten später wurde Lukas Kellermann im Strafraum gefoult, doch Florian Lang scheiterte mit dem fälligen Elfmeter an Förstl. In der nächsten Aktion eroberte allerdings Weber an der Mittellinie den Ball, startete ein Solo und jagte ihn dann aus 15 Metern zum 3:0 in die Maschen. Und weil der Joker schon mal einen Lauf hatte, bediente er wieder nur zwei Minuten später Haslbeck, der bei seinem ersten Einsatz nach verbüßter Sperre aus der Vorsaison mit dem 4:0 den Deckel draufmachte.

Der FCG zeigte seine beste Leistung seit langer Zeit und gewann auch in der Höhe verdient.