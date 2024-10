FCG gewinnt wilde Partie gegen Manching

In der Nachholpartie vom 10. Spieltag feierte Sebastian Geißler sein Comeback nach Nasenbeinbruch, auch Markus Renoth war wieder im Kader. Daniel Meier fehlte beruflich. Das Spiel begann ohne großes Abtasten. Geisenfeld presste hoch und sorgte damit immer wieder für Probleme in der Hintermannschaft der Gäste. In der 7. Minute eroberte Geißler den Ball, setzte sich entschlossen durch und traf zum 1:0. Nach hinten hatten die Gastgeber aber große Probleme gegen die spielstarken Manchinger. In der 12. Minute konnte Simon Feulner nach einem katastrophalen Fehlpass aus dem eigenen Mittelfeld nur noch mit Risiko grätschen und verursachte einen Elfmeter, den Kemal Calik zum 1:1 verwandelte. Nur zwei Minuten später war der Ball auf der anderen Seite wieder im Netz, Florian Lang köpfte eine Ecke von Kilian Kellermann am kurzen Pfosten ein. Geisenfeld hatte aber einfach eine zu hohe Fehlerquote im Aufbau und verursachte zu viele Freistöße rund um den Strafraum. Einer davon erreichte in der 27. Minute Daniel Schweiger und der traf zum 2:2. Kurz vor der Pause kam dann die vermutlich entscheidende Szene. Manchings Torwart Niklas Märkl verletzte sich bei einem Abstoß und musste durch einen Feldspieler ersetzt werden.

Im zweiten Durchgang war zunächst wieder Manching dran. Ein Einwurf der Geisenfelder führte zu einem Umschaltmoment der Gäste. Schweiger war auf und davon und markierte das 2:3. (50.). Ab da waren aber fast nur noch die Gastgeber in der Offensive. Zwei Minuten später legte Florian Lang nach einem Einwurf für Geißler ab und der traf aus 10 Metern zum 3:3. Kurz darauf traf Michael Spenger die Latte. In der 67. Minute zielte er genauer und köpfte eine Ecke von Kilian Kellermann zum 4:3 ein, wobei er sträflich alleingelassen wurde. In der 75. Minute schaltete dann der FCG schnell um, Philip Steiner lief aus der eigenen Hälfte durch und schoss den Ball zum 5:3 ins Tor. Ehrlich gesagt waren alle drei Treffer haltbar, dass soll aber keine Kritik am Manchinger Spieler sein, der sich als Torwart zur Verfügung stellte.