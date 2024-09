FCC-Torfrau sichert das DFB-Pokal-Achtelfinale

Die Partie begann für Jena kontrolliert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kästner hatte viel Ballbesitz und bestimmte das Spielgeschehen weitestgehend. Allerdings tat sich das Team im letzten Drittel schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Der Zweitigist hingegen verteidigte kompakt und ließ den Jenaerinnen nur wenig Raum, sodass keine zwingenden Abschlüsse kreiert werden konnten. Zwangsläufig ging es torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit geriet Jena nach einem schnellen Angriff der Gastgeberinnen früh in Rückstand durch ein Tor von Sonja Lux in der 48. Minute. Doch der FCC zeigte die richtige Reaktion und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nur wenige Minuten nach dem Gegentreffer hatte Jena eine gute Chance auf den Ausgleich, die aber von Meppens Torhüterin vereitelt wurde. Der FCC blieb jedoch am Drücker und belohnte sich in der 73. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Melina Reuter traf nach einem schön herausgespielten Angriff und stellte das Spiel wieder auf Null. In der Folge blieben beide Teams engagiert, aber es fielen keine weiteren Tore, sodass es vor knapp 500 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena in die Verlängerung ging.

Die Verlängerung war von Spannung und Kampfgeist geprägt. Meppen hatte Pech, als ein Schuss nur an den Pfosten prallte, während Jena weiterhin versuchte, das Spiel zu kontrollieren und sich mit viel Ballbesitz Chancen zu erarbeiten. Doch auch nach 120 Minuten blieb es beim 1:1 - das Spiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden.

Im Elfmeterschießen zeigte sich dann Jenas Torhüterin Jasmin Janning als absolute Matchwinnerin. Sie hielt gleich drei Elfmeter der Meppener Schützinnen und sicherte ihrem Team damit den Einzug in die nächste Runde. Auch Jenas Schützinnen blieben nervenstark und verwandelten ihre Strafstöße größtenteils sicher, bis auf einen gehalten Schuss von Noemi Gentile.

Nach dem Spiel zeigte sich Jenas Trainer Florian Kästner erleichtert und stolz auf sein Team: „Es war ein hartes Spiel, aber wir haben nie aufgegeben. Jasmin hat eine herausragende Leistung gezeigt, und das ganze Team hat zusammengehalten. Drei gehaltene Elfmeter sprechen für ihre Qualität und ihren Einsatz.“