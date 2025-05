FCB verliert gegen Wacker

An einem kühlen Sonntagmittag war Wacker Biberach in Bellamont zu Gast. Das Spiel begann ausgeglichen, Fabian Vogel hatte in der 7. Minute die erste große Chance, als er an der 16er Kante frei zum Schuss kam. Zwei Minuten später klingelte es allerdings auf der anderen Seite, als die „Gälen“ das erste mal richtig durchkamen. In der 18. Minute waren es wieder die Gäste, die einen Konter schnell ausspielten und auf 0:2 erhöhten. Doch die Blau-Weißen kämpften sich immer besser ins Spiel und so konnte Lukas Hirscher in der 22. Minute den 1:2 Anschlusstreffer erzielen. Danach war man weiter am Drücker und hätte zur Halbzeit durchaus den Ausgleich verdient gehabt, doch am Ende fehlte es oft am letzten Pass.

In der zweiten Hälfte machte Wacker dann in einer kurzen Druckphase das 1:3, was auch der Endstand war.