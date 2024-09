FCB mit unglücklichem Spielende

An einem regnerischen Sonntag war der formstarke FCB in Biberach bei den „Gälen“ zu Gast. Die erste Hälfte begann sehr schleppend, eine Spielidee war auf beiden Seiten zwar zu erkennen, aber Torchancen gab es keine.

Auch in der zweiten Hälfte das gleiche Bild, wobei mehr Intensität in den Zweikämpfen war. Die erste richtige Torchance hatte Lukas Hirscher in der 75. Minute, der mit seinem Schuss von der 16er Linie das erste Mal den gegnerischen Torwart prüfte. Als mit laufender Zeit eigentlich alles auf ein 0:0 hindeutete, konnte die Heimelf nach einem Eckball tatsächlich noch das 1:0 erzielen. Die letzten Minuten versuchte der FCB nochmal alles, doch ein Ausgleichstreffer wollte nicht mehr fallen.