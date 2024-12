FCA: Im Heimspiel das Auswärtsgesicht zeigen

FCA Darmstadt – RW Walldorf II (Sonntag, 14 Uhr). Sie sind Tabellennachbarn, ein Punkt trennt den Siebten aus Arheilgen vom Sechsten aus Walldorf (30). Und auch ansonsten haben der FCA und die Rot-Weißen etwas gemein. Beide Teams haben zuletzt mit 1:2 gegen Viktoria Griesheim verloren, was wiederum die große Gemeinsamkeit zeigt – es fehlt jeweils an Konstanz.

Wäre die da, stünden beide Mannschaft noch besser in der Tabelle da. Der FCA will nun zumindest erst einmal Walldorf überflügeln, mit einem Sieg, mit einer besseren Leistung als zuletzt gegen Griesheim. „Wir haben ein Heimgesicht und ein Auswärtsgesicht“, umschreibt es FCA-Trainer Luca Bergemann. Am heimischen Gehmerweg hat sein Team erst zehn Zähler geholt, auswärts dafür schon 19. „Wir wissen ja, dass wir das Potenzial haben. Wir müssen halt eben daheim mal unser Auswärtsgesicht zeigen“, sagt der Coach, der zudem mehr Körperlichkeit von seinen Spielern fordert.