FC Zons: Was macht eigentlich? Dietmar Steinkühler

Dietmar Steinkühler ist gerade aus Almelo zurückgekehrt. In der niederländischen Gemeinde nahm der 66-Jährige mit den “Silberlöwen” von Bayer 04 Leverkusen an einem der größten und stimmungsvollsten Walking Football Turniere Europas teil. Von 1988 bis 1990 spielte Steinkühler für den damaligen Landesligisten FC Zons. Zuvor kickte er unter Trainer und Fortuna-Legende Egon Köhnen für den VFB Langenfeld in der Verbandsliga und TuSpo Richrath in der Landesliga. Seine letzte Station waren die Sportfreunde Baumberg. Im großen Interview blickt er zurück.
Was machst Du heute?
Dietmar Steinkühler: "Ich wohne in Leverkusen–Bürrig und bin nach einem 50-jährigen Arbeitsleben seit dem 1. Februar 2025 Rentner. Ich bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs, gehe sehr gerne wandern und joggen. Der Fußball ist immer noch ein großer Teil meines Lebens! Seit drei Jahren spiele ich Walking Football bei Bayer 04 Leverkusen."
Du warst zuletzt mit dem Rad in Zons und hast das Heidestadion besucht. Welche Erinnerungen an Deine drei Jahre in Zons kehrten da zurück?
Steinkühler: "Viele sehr schöne! Die schöne Platzanlage, der Kabinen-Innenhof mit dem Vereinsheim, wo mancher Sieg ordentlich gefeiert wurde, und dass ich fast immer mit der Fähre angereist bin."
Deine Zeit in Zons endete dann mit dem absolut vermeidbaren Abstieg in die Bezirksliga 1990. Wie ordnest Du diesen Abstieg rückblickend ein?
Steinkühler: "Durch den mehrfachen Trainerwechsel fehlte der Mannschaft die Disziplin und der Zusammenhalt. Persönlich hat mich der plötzliche Tod meines Vaters im Januar 1990 schwer getroffen, sodass ich meine Leistung nicht voll einbringen konnte."
Verfolgst Du die Entwicklung des FC Zons?
Steinkühler: "Ich muss gestehen, dass ich den FC Zons leider in den vergangenen Jahren etwas aus den Augen verloren habe. Ich hoffe, dass der Verein die Kurve bekommt und die Tendenz schnell wieder nach oben geht."
Hast Du noch Kontakte zu ehemaligen Spielern?
Steinkühler: "Kontakt habe ich leider zu keinem mehr. Ich habe aber Fotos der Ehemaligen-Treffen in Düsseldorf gesehen und einige gleich erkannt. Jetzt freue ich mich auf das kommende Treffen in Düsseldorf. 36 Jahre sind eine lange Zeit!"
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