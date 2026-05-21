FC Wettswil-Bonstetten: Mirzai tritt ab

Hesam Mirzai hat entschieden, seine Tätigkeit beim FC Wettswil-Bonstetten per Ende der laufenden Saison zu beenden.
Mirzai übernahm die 1. Mannschaft im Februar dieses Jahres und konnte seither mit dem Team eine sehr starke Rückrunde spielen.
In bislang 13 Spielen unter seiner Leitung holte die Mannschaft 29 Punkte und hat zwei Runden vor Schluss weiterhin eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Promotion League.
Als Grund für seinen Rücktritt nennt Mirzai insbesondere seine beruflichen Verpflichtungen:
"Die Doppelbelastung zwischen meinem Beruf als Anwalt und der Tätigkeit als Trainer ist in den letzten Monaten sehr intensiv geworden. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Fokus künftig wieder verstärkt auf meine berufliche Laufbahn zu legen. Dies habe ich dem Verein entsprechend frühzeitig kommuniziert. Es fällt mir nicht leicht, dieses Team zu verlassen, da mir die Arbeit mit der Mannschaft sehr am Herzen liegt."
Der FC Wettswil-Bonstetten bedauert diesen Entscheid, zeigt gleichzeitig grosses Verständnis und bedankt sich ausdrücklich bei Hesam Mirzai für seinen grossen Einsatz.
Die Suche nach einem Nachfolger hat bei den Ämtlern begonnen; Sportchef Zollinger nimmt Bewerbungen gerne entgegen.
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