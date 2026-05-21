FC Wettswil-Bonstetten: Mirzai tritt ab Säuliämtler Erstligist muss auf Trainersuche von Oliver Hedinger · Heute, 08:47 Uhr · 0 Leser

Trainer Hesam Mirzai verlässt WB. – Foto: kakö

Hesam Mirzai hat entschieden, seine Tätigkeit beim FC Wettswil-Bonstetten per Ende der laufenden Saison zu beenden.

Mirzai übernahm die 1. Mannschaft im Februar dieses Jahres und konnte seither mit dem Team eine sehr starke Rückrunde spielen. In bislang 13 Spielen unter seiner Leitung holte die Mannschaft 29 Punkte und hat zwei Runden vor Schluss weiterhin eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Promotion League.