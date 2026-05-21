 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FC Wettswil-Bonstetten: Mirzai tritt ab

Säuliämtler Erstligist muss auf Trainersuche

von Oliver Hedinger · Heute, 08:47 Uhr · 0 Leser
Trainer Hesam Mirzai verlässt WB.
Trainer Hesam Mirzai verlässt WB. – Foto: kakö

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
1. Liga, Gruppe 3
FC Wettswil
Hesam Mirzai

Hesam Mirzai hat entschieden, seine Tätigkeit beim FC Wettswil-Bonstetten per Ende der laufenden Saison zu beenden.

Mirzai übernahm die 1. Mannschaft im Februar dieses Jahres und konnte seither mit dem Team eine sehr starke Rückrunde spielen.

In bislang 13 Spielen unter seiner Leitung holte die Mannschaft 29 Punkte und hat zwei Runden vor Schluss weiterhin eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Promotion League.

Als Grund für seinen Rücktritt nennt Mirzai insbesondere seine beruflichen Verpflichtungen:
"Die Doppelbelastung zwischen meinem Beruf als Anwalt und der Tätigkeit als Trainer ist in den letzten Monaten sehr intensiv geworden. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Fokus künftig wieder verstärkt auf meine berufliche Laufbahn zu legen. Dies habe ich dem Verein entsprechend frühzeitig kommuniziert. Es fällt mir nicht leicht, dieses Team zu verlassen, da mir die Arbeit mit der Mannschaft sehr am Herzen liegt."

Der FC Wettswil-Bonstetten bedauert diesen Entscheid, zeigt gleichzeitig grosses Verständnis und bedankt sich ausdrücklich bei Hesam Mirzai für seinen grossen Einsatz.

Die Suche nach einem Nachfolger hat bei den Ämtlern begonnen; Sportchef Zollinger nimmt Bewerbungen gerne entgegen.

__________________________________________________________________________________________________


Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich