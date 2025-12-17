– Foto: Michael Schnieders

FC Wegberg-Beeck trennt sich im Winter von Co-Trainer Zwei Spieler verlassen den Verein in der Winterpause Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck Edin Durakovic Vinzent Zingel Hauke Winkens

Der FC Wegberg-Beeck nimmt zur Winterpause personelle Veränderungen vor. Zwei Spieler und Co-Trainer Edin Durakovic verlassen den Mittelrheinligisten. Berufliche Gründe, neue Perspektiven und unterschiedliche Ansätze führen zu Abschieden

Der FC Wegberg-Beeck nutzt die Winterpause der Mittelrheinliga für personelle Anpassungen. Wie der Verein in einer Meldung bekanntgab, trennen sich die Wege mit Vinzent Zingel, Hauke Winkens und Co-Trainer Edin Durakovic. Alle drei Vertragsauflösungen erfolgen noch vor dem Start in die Rückrunde. Zingel bittet um Vertragsauflösung

Offensivspieler Vinzent Zingel (25) verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Der Angreifer war zur Saison 2024/25 nach Beeck gewechselt und kam in der laufenden Spielzeit auf sechs Einsätze. In 225 Minuten Einsatzzeit erzielte Zingel drei Treffer und zeigte dabei mehrfach seine Qualitäten im Abschluss. „Vinzent ist auf uns zugekommen und hat um die Vertragsauflösung gebeten. Grund ist seine berufliche Neuorientierung“, so Sportlicher Leiter Friedel Henßen über die Hintergründe.