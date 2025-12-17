FC Wegberg-Beeck trennt sich im Winter von Co-Trainer

Der FC Wegberg-Beeck nimmt zur Winterpause personelle Veränderungen vor. Zwei Spieler und Co-Trainer Edin Durakovic verlassen den Mittelrheinligisten. Berufliche Gründe, neue Perspektiven und unterschiedliche Ansätze führen zu Abschieden
Der FC Wegberg-Beeck nutzt die Winterpause der Mittelrheinliga für personelle Anpassungen. Wie der Verein in einer Meldung bekanntgab, trennen sich die Wege mit Vinzent Zingel, Hauke Winkens und Co-Trainer Edin Durakovic. Alle drei Vertragsauflösungen erfolgen noch vor dem Start in die Rückrunde.
Offensivspieler Vinzent Zingel (25) verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Der Angreifer war zur Saison 2024/25 nach Beeck gewechselt und kam in der laufenden Spielzeit auf sechs Einsätze. In 225 Minuten Einsatzzeit erzielte Zingel drei Treffer und zeigte dabei mehrfach seine Qualitäten im Abschluss.
„Vinzent ist auf uns zugekommen und hat um die Vertragsauflösung gebeten. Grund ist seine berufliche Neuorientierung“, so Sportlicher Leiter Friedel Henßen über die Hintergründe.
Auch Hauke Winkens wird den FC Wegberg-Beeck verlassen. Der 19-jährige Rechtsfuß war im Sommer aus der U19 in den Seniorenkader aufgerückt, blieb in der Hinrunde jedoch ohne Pflichtspieleinsatz in der Mittelrheinliga. Für beide Seiten habe sich daher keine sportliche Perspektive ergeben.
Darüber hinaus endet die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Edin Durakovic (52). Durakovic war zur Winterpause der Saison 2024/25 nach Beeck gekommen und hatte zuvor unter anderem als Trainer und Co-Trainer bei Borussia Freialdenhoven gearbeitet.
„Wenn es im Trainerteam unterschiedliche Ansatzpunkte und Meinungen gibt, muss man sich auch mal trennen. So ist der Fußball. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich für die geleistete Arbeit von Edin bedanken und wünschen ihm alles Gute – privat und auf der Fußballbühne“, führt Henßen aus.