FC Wegberg-Beeck: Niklas Kampa kehrt zurück 20-jährige Defensivallrounder kehrt von Germania Teveren zurück von Andreas Santner · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Niklas Kampa kehrt zum FC Wegberg-Beeck zurück. – Foto: Christian Deckers

Der FC Wegberg-Beeck treibt die personellen Planungen für die kommende Spielzeit voran und setzt dabei auf eine Mischung aus Rückkehrern und bewährten Kräften. Im Sommer wird Niklas Kampa vom Landesligisten Germania Teveren zurück an den Grenzlandring kehren. Parallel dazu binden die Beecker mit Merlin Schlosser eine wichtige defensive Stütze für ein weiteres Jahr an den Verein.

Mit Niklas Kampa kehrt ein die altbekannten Gesicht zurück ins Waldstadion. Der erst 20-jährige Defensivallrounder verließ die Beecker U19 nach der Saison 2023/24, um bei Germania Teveren erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. Dass dieser Plan aufging, zeigt die Bilanz des jungen Abwehrspielers: Kampa absolvierte seitdem 43 Einsätze in der Landesliga und reifte trotz seines jungen Alters sogar zum Kapitän der Germania heran. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß neben dem Beecker Nachwuchs unter anderem in den Jugendmannschaften von Alemannia Aachen, wo er für die U15 und die U17 auflief. Mit seiner Rückkehr bekommt der FC einen physisch starken Spieler hinzu.

"Wichtiger Baustein": Merlin Schlosser bleibt Neben dem externen Neuzugang sorgt die Verlängerung von Merlin Schlosser für Stabilität in der Hintermannschaft. Der 24-Jährige ist seit dem Frühjahr 2024 fester Bestandteil des Teams, nachdem er zunächst auf Leihbasis vom KSV Hessen Kassel zum damaligen Regionalligateam gewechselt war und später fest verpflichtet wurde. In der laufenden Saison unterstrich der Rechtsfuß seine Wichtigkeit für das Beecker Spiel und stand in 19 der bisherigen 22 Ligapartien in der Startformation. Danny Fäuster, der im Sommer das Traineramt im Waldstadion übernehmen wird, zeigt sich hocherfreut über den Verbleib des Verteidigers. "Ich bin froh, dass sich Merlin entschieden hat, mit uns den neuen Weg in der Mittelrheinliga zu gehen. Mit seinen über 90 Einsätzen in der Regional- und Mittelrheinliga wird er auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Baustein des Teams sein", so Fäuster zur Personalie Schlosser.