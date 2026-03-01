FC Wegberg-Beeck macht es beim 6:0 gegen Weiden noch gnädig

Sein Weidener Kollege Ercüment Dönmez blieb der Pressekonferenz indes aus Verärgerung fern. „Wir haben zurzeit acht verletzte Stammspieler, hatten Beeck deswegen um eine Verlegung gebeten. Der hat Beeck nicht zugestimmt, wirklich ein toller Verein“, schimpfte Dönmez, der zum Spiel nichts sagen wollte. Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen klärte jedoch auf Nachfrage auf: „Am Mittwoch kam aus Weiden die Anfrage, ob wir das Spiel verlegen könnten. Da war es aber natürlich zu spät.“ Abgesehen davon hätte einer Verlegung nach hinten auch der Fußball-Verband Mittelrhein zwingend zustimmen müssen – und der sieht so was überhaupt nicht gern.

Grund zur Freude hatte dagegen Beecks Kapitän: Nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause feierte Yannik Leermacher ab der 65. Minute als Einwechselspieler sein Comeback – das letzte Mal hatte er beim 2:1 in Merten am 16. November mitwirken können. Seitdem hatten ihn hartnäckige Achillessehnenbeschwerden außer Gefecht gesetzt. „Aber auch generell fühlt sich der Tag heute sehr gut an. Flutlicht, Sieg mit so einem Spiel – so gehört sich das auch“, sagte Leersmacher. Und zur grundsätzlichen aktuellen Situation im Verein merkte er an: „Zurzeit befinden wir uns ja alle in einer Art luftleeren Raum. Das ist schon sehr ungewohnt. Ich hoffe, dass wir bald ein wenig mehr Klarheit haben.“