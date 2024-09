FC Verden: Der Aufwärtstrend hält an

Zur frühen Anstoßzeit von 18.00 Uhr entwickelte sich vor fast 250 Zuschauern eine intensiv geführte Begegnung, in der die Gäste durch Jan-Ole Müller nach 13 Minuten in Führung gingen. Danach stellte Meppen die aktivere Mannschaft. Die Folge war der Ausgleich. Martin Raming-Freesen verwertete eine Flanke von Sam Martron per Kopf zum Ausgleich (38.). Weitere Treffer sollten trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten nicht mehr fallen. Für den FCV wäre im zweiten Abschnitt noch mehr drin gewesen. Am Ende musste er sich aber mit dem Remis zufriedengeben.