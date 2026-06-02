FC Uster und Etienne Scholz gehen getrennte Wege Interregio-Klub braucht neuen Trainer von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

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Nach viereinhalb Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem FC Uster und Cheftrainer Etienne Scholz. Der 32-Jährige wird den Interregio-Klub nach Abschluss der laufenden Saison verlassen.

Scholz hatte das Amt im Dezember 2021 übernommen und führte den FCU bereits ein halbes Jahr später zum Wiederaufstieg in die 2. Liga interregional. In dieser Spielklasse etablierte sich der Klub in den folgenden Jahren und spielt dort noch immer.