FC Uster und Etienne Scholz gehen getrennte Wege

Nach viereinhalb Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem FC Uster und Cheftrainer Etienne Scholz. Der 32-Jährige wird den Interregio-Klub nach Abschluss der laufenden Saison verlassen.
Scholz hatte das Amt im Dezember 2021 übernommen und führte den FCU bereits ein halbes Jahr später zum Wiederaufstieg in die 2. Liga interregional.
In dieser Spielklasse etablierte sich der Klub in den folgenden Jahren und spielt dort noch immer.
Der frühere Challenge-League-Profi des FC Wil gab seinen Entscheid, den Verein zu verlassen, auf Saisonende bekannt. Über seine Zukunft ist bislang nichts bekannt.
Weitere bekannt Abgänge
Neben Scholz verabschiedete der FC Uster in derselben Mitteilung weitere verdiente Kräfte. So werden auch der spielende Assistenztrainer Dejan Ilic, der ehemalige Torhüter und heutige Assistent Dylan Kadi sowie der langjährige Spieler Ruben Suarez das Team verlassen.
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Vor dem Saisonabschluss wartet auf Scholz und den FC Uster allerdings noch eine wichtige Aufgabe: Zwei Spieltage vor Schluss liegt das Team in der Gruppe 3 auf Rang 10 und damit drei Punkte über dem Strich. Der Ligaerhalt ist somit noch nicht definitiv gesichert. Am Samstag folgt nun das wegweisende Duell gegen Allschwil.
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