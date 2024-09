Stürmer Klaß (mit der Nummer 9) gelangen im Spiel gegen den 1. FC GAP gleich zwei Tore. (Archivbild) – Foto: Bernhard Schmöller

FC Unterföhring: Klaß krönt Geburtstag mit zwei Toren beim Sieg gegen den 1. FC GAP FCU jetzt auf Platz sechs

Der Mittelstürmer des FC Unterföhring ist in Feierlaune beim 4:1 gegen Garmisch. Er bringt seine Elf mit zwei Treffern auf die Siegerstraße.

Unterföhring - In der Landesliga setzt sich der FC Unterföhring immer mehr in der Spitzengruppe fest und spielt mittlerweile auch im Stil eines Topteams. Das 4:1 (1:1) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen war auch in der Höhe ein völlig verdienter Sieg. Der Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz spricht immer gerne von dem FCU-Fußball und meint damit ein offensives Spiel mit Risiko, Tempo und Spielwitz. Und genau das gab es diesmal fast die gesamten 90 Minuten zu sehen. Angesichts von einem Dutzend Großchancen waren die Garmischer an diesem Tag mit den vier Toren noch gut bedient. Der FCU musste sich eigentlich nur vorwerfen, bis zum Schluss die Partie offen gehalten zu haben. Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr FC Unterföhring Unterföhring 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. 4 1 Abpfiff

Zur Pause stand es 1:1,und schon da hätten die Gastgeber eigentlich deutlich führen müssen. In der 18. Minute drang der extrem agile Rechtsverteidiger Attila Arkadas in den Strafraum ein, holte einen Elfmeter raus und den chippte Jakob Klaß rotzfrech in die Tormitte unter die Latte. Nach der künstlerisch hochwertigen Ausführung trafen die Gäste fast im Gegenzug mit einem trockenen Distanzschuss und alles begann wieder bei Null. Kurz darauf musste der Unterföhringer Torwart Sebastian Fritz kraftvoll zupacken, um einen Rückstand zu verhindern. Das war einer der wenigen Wackler des FCU. FC Unterföhring nutzt zwischenzeitliche Unterzahl der Gäste aus