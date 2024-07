FC Union Heilbronn: Torhüter im Anflug

Der FC Union Heilbronn freut sich, mit Jens Glatting den nächsten Neuzugang vorstellen zu können. Der Torhüter, der gerade erst seinen 21. Geburtstag feierte, kommt ebenfalls vom VfR Heilbronn an den „See“ und hat nicht nur Landesligaerfahrung, sondern konnte auch zuvor bei der Sport-Union Neckarsulm Oberligaluft schnuppern. Nun freuen wir uns auf einen jungen und ambitionierten Schlussmann, der den Kader weiter verstärken wird. Nachfolgend ein kleines Interview:

Hallo Jens, was waren die ausschlaggebenden Gründe für den Wechsel zum FCU?

Ich habe nach der letzten Saison einen Verein gesucht, in dem ich die Nummer 1 werden und meinen nächsten Karriereschritt machen kann – wenn ich meine Leistung bringe. Der Verein hat mir eine klare Chance angeboten, die ich ergreifen musste. Außerdem bin ich auf den Geschmack des Aufsteigens gekommen, was schon einmal gut zu den Zielen des Vereins passt.

Hast du in der Vergangenheit schon das ein oder andere Spiel verfolgen können oder schon mit jemandem zusammengespielt?

Bisher konnte ich nur das letzte Spiel, als ich gegen den FCU gespielt habe, verfolgen. Das war bisher auch immer ein zeitliches Problem.

Und ja, ich habe mit 9 Spielern schon früher zusammen gespielt mit einem sogar erst letzte Saison. Das war auf jeden Fall auch ein großer Anreiz, viele alte Gesichter zu sehen, die ich schon kannte.

Wie ist dein erster Eindruck von der Mannschaft und welche Ziele hast du für die kommende Saison?

Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass ich brutal Bock habe auf das Jahr. Die Mannschaft ist motiviert und hat ein großes gemeinsames Ziel. Das Training ist hart, aber genau so muss das in der Vorbereitung auch sein! Die Qualität ist sehr hoch und es macht Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Die persönlichen Ziele sind, die Nummer 1 zu werden und jedes Spiel zu 0 zu gewinnen. Und mein aller wichtigstes Ziel ist der Aufstieg in die Landesliga!