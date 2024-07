FC Union Heilbronn: Adler mit gelungenem Vorbereitungsstart

Die ADLER vom FC Union Heilbronn befinden sich nunmehr seit eineinhalb Wochen in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 und haben hierbei schon die zehnte Trainingseinheit absolviert. Besonders intensiv war das Trainingswochenende mit sechs Einheiten, bei dem die Spieler ohne reine Laufeinheiten auf eine zurückgelegte Strecke von über 30 Kilometern pro Tag kamen. Nun folgt am heutigen Abend die letzte Einheit vor den ersten Testspielen: Hierbei ist der FCU am heutigen Samstag um 17:00 Uhr zu Gast beim Landesligaaufsteiger SSV Schwäbisch Hall, am Sonntag ist man um 14:00 Uhr zu Gast beim etablierten Landesligisten FV Löchgau. Wir haben uns vor den ersten Testspielen mit unserem Trainer Torsten Schlegel unterhalten, der uns erste Einblicke über den Stand der Vorbereitung gibt:

Die ersten Trainingseinheiten und insbesondere das Trainingswochenende verliefen größtenteils sehr erfreulich. Zu Beginn einer Vorbereitung liegt der Fokus naturgemäß eher auf körperlichen/konditionellen Trainingsinhalten. Da wir trotz der Urlaubszeit eine rege Trainingsbeteiligung verzeichnen durften, konnten wir uns schon in diesen Bereichen erste Grundlagen erarbeiten, auf denen wir in den kommenden Wochen aufbauen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen Beteiligten für die super Organisation des Trainingswochenendes bedanken. Es hat sich dabei gezeigt, dass alle im Verein an einem Strang ziehen, um die Mannschaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen optimal auf die Runde vorzubereiten.

Einziger Wehrmutstropfen der ersten beiden Wochen ist die Verletzung von Bleron, dem wir alle eine schnelle Genesung wünschen! Kopf hoch, Bleron, die Mannschaft steht hinter dir!

Nun folgen die ersten Testspiele gegen zwei Landesligisten. Mit welchen Zielen geht ihr in diese Spiele?

Für das ersten Testspielwochenende haben wir uns gezielt für die beiden Landesligisten Schwäbisch Hall (Samstag) und Löchgau (Sonntag) entschieden, um aus diesen Spielen schon in der Anfangsphase der Vorbereitung wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, auf welche Bereiche wir in den kommenden Trainingswochen ein besonderes Augenmerk legen müssen. Wir sind der Überzeugung, dass man die Mannschaft auf ein Landesliga-Niveau bringen muss, wenn man in der neuen starken Bezirksliga Franken ein Wörtchen mitreden will. Dementsprechend ist es wichtig, dass man sich mit Mannschaften auf dem angestrebten Zielniveau misst, da man nur auf diese Weise die größten Leistungsunterschiede und die daraus abgeleitete Trainingsschwerpunkte für die kommenden Wochen identifizieren kann.

Ein weiterer Aspekt ist es, dass die Mannschaft wieder in den Spielrhythmus kommt und man unsere Neuzugänge an unsere Spielsysteme im Wettkampfmodus heranführt. In den ersten Spielen werden wir selbstverständlich auch unterschiedliche Spielsysteme und Mannschaftskonstellationen testen, um hieraus – auch schon in Hinblick auf die erste wfv-Pokalrunde – verschiedene Optionen für unterschiedliche Spielsituationen und Gegner zu entwickeln, an denen man dann bis zum Rundenstart weiter feilen kann.

Vielen Dank und einen guten Testspielstart!