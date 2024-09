FC Türk Sport Bielefeld setzt sich knapp durch gegen den SC Hicret Bielefeld

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 2

Spieltag: 5

Spielbericht: SC Hicret Bielefeld gegen FC Türk Sport Bielefeld 1:2 (1:1)

Bielefeld. Der SC Hicret Bielefeld und der FC Türk Sport Bielefeld liefern sich am Sonntag ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Gäste aus Bielefeld lassen nichts anbrennen. Dank Furkan Ars liegt das Team bereits in Minute neun vorne. Doch die Bielefelder geben noch nicht auf: In der dritten Minute fällt das Gegentor via Strafstoß durch Ilhami Karabas.

In der zweiten Halbzeit versuchen beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Emran Berisha ersetzt Pape Mamadou Diallo und Furkan Yilmaz für Yahya Pamuk. Auf der Gastseite springt Sekouba Cissoko für Batuhan Irmak ein.

Das letzte Tor der Partie fällt 22 Minuten nach Wiederanstoß: Entschieden befördert Furkan Ars den Ball erneut hinter die gegnerische Linie und sichert den Sieg für den FC Türk Sport Bielefeld (67). Der SC Hicret Bielefeld rutscht dennoch auf Platz elf ab.

Die Aufstellungen: SC Hicret Bielefeld - FC Türk Sport Bielefeld

SC Hicret Bielefeld: Mehmet Colka (4), Yahya Pamuk (7), Mikail Colak (13), Ilhami Karabas (37), Emre Peker (11), Alaaddin Nas (2), Evren Öztürk (1), Pape Mamadou Diallo (5), Özgür Koz (10), Samet Sert (8), Murat-Can Karabas (14)

FC Türk Sport Bielefeld: Karim Yehia (17), Berat Gültekin (12), Muhammet-Ali Özel (19), Ersin Gül (23), Görkem Güreli (5), Serhat Albayrak (21), Axel Fiorello Kouadio (14), Furat Ilhan (1), Mert Bozkurt (10), Furkan Ars (24), Batuhan Irmak (8)

Schiedsrichter: Christoph Hagedorn (Bielefeld)

Assistent: Gökhan Dogrul

Assistent: Esref Kocabey



