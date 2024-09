Groß war die Freude bei den A-Liga-Fußballern des FC Türk Gücü Rüsselsheim (von links: Joel Nikola Trbojevic, Ümit Burcak, Zafer Furat, Ömer Koc, Basri Karakoc, Saad Lagrou und Jhorman Del Rio Rodriguez) im Spiel gegen den SC Opel Rüsselsheim. Nach 0:1-Rückstand gewannen sie mit 4:1. – Foto: Andre Dziemballa

FC Türk Gücü nicht zu stoppen: 4:1 im Derby Im Stadtvergleich der A-Liga geht der SC Opel in Führung, doch dann dreht der FC auf +++ Kantersiege für Bauschheim und Gernsheim

Kreis Groß-Gerau. Wieder ein klarer Sieg: Die Fußballer des FC Türk Gücü Rüsselsheim setzten ihren Lauf mit einem 4:1 im Lokalderby über den SC Opel fort und sind in der A-Liga bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Genclerbirligi Bischofsheim herangerückt. Der Tabellenführer konnte gegen Ginsheim II ein 0:3 immerhin noch in ein 3:3 wandeln. Nach einem 4:0 über Mörfelden steht auch die SG Trebur-Astheim ohne Verlustpunkt sehr gut da. Die höchsten Siege gelangen Bauschheim (8:1) und Gernsheim (7:0).

Genclerbirligi Bischofsheim – VfB Ginsheim II 3:3 (0:3). Kurz nach der Pause war Ginsheim schon auf 3:0 davongezogen. „Aber wir haben erfolgreich umgestellt und konnten dann die Standards besser verteidigen", sah Gencler-Coach Fred Bak seine Mannschaft bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 2:3 herankommen. Beim VfB verletzte sich dabei Keeper Steven Hart an der Hand und musste vom Feld. Für Fabian Krause im Bischofsheimer Tor gab es dann noch einiges zu tun. „Er hat drei Konter entschärft", lobte Bak. So konnte seine Mannschaft am Ende noch den Ausgleich bejubeln. Tore: 0:1 Flace (12.), 0:2 Akodad (19.), 0:3 Attia (46.), 1:3 Tanis (50.), 2:3 Erdinc (62.), 3:3 Tarakci (90.+2).

Türk Gücü Rüsselsheim – SC Opel Rüsselsheim 4:1 (3:1). Vor rund 150 Zuschauern gelang dem SC Opel gleich die Führung. Doch schnell konnte Türk Gücü das Derby drehen und ging mit einem 3:1 in die Halbzeit. „Opel hat dann versucht, Anschluss zu finden und hatte ein paar gute Chancen, die unser Torwart Gustavo Silva de Oliveira aber super parierte. Er war für mich Man of the Match“, hob Türk-Vorsitzender Yildiray Safel hervor. „Der Sieg geht in der Summe in Ordnung.“ Tore: 0:1 Yilmaz (8.), 1:1 Trbojevic (15.), 2:1 Rodriguez (26.), 3:1 Furat (35.), 4:1 Rodriguez (67. FE).

Hellas Rüsselsheim – RW Walldorf III 3:3 (2:0). Auch wenn Hellas zum Seitenwechsel 2:0 vorne lag, ging es in der ersten Halbzeit ausgeglichen zu. „Walldorf war sehr gut und hat von der Verbandsliga-Mannschaft aufgestockt“, zollte Hellas-Coach Theo Symeonakis den Gästen Respekt, die dann in der zweiten Hälfte mit drei Toren zurecht in Führung gingen. „Aber wir haben wieder Gas gegeben und noch den Ausgleich geschafft. Ein gerechtes Ergebnis.“ Dabei scheiterte Steffen Gernandt in der Schlussphase an RW-Keeper Tim Nieschler. Kurz danach hätten die Gäste noch einen Elfer kriegen können. Tore: 1:0 Baumgärtner (22.), 2:0 Albu (36.), 2:1 Khan (60.), 2:2 Vasile (70.), 2:3 Reda Raiss (81.), 3:3 Albu (83.).

SG Trebur-Astheim – SKV Mörfelden 4:0 (3:0). Nach dem guten Pokalauftritt gegen Ginsheim ließ Trebur-Astheim nun nichts anbrennen. „Das Spiel war komplett auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit haben wir stark gespielt“, freute sich Trainer Philipp Jöst über ein klares 3:0 zur Pause. „Da hätten wir auch höher führen können. Nach dem 4:0 haben wir dann runtergeschaltet.“ Tore: 1:0 Feth (15.), 2:0 Sohn (22.), 3:0 Lösch (45.+2), 4:0 Sohn (61.).

Hillal Rüsselsheim – SF Bischofsheim 1:3 (0:2). Für Hillal-Coach Özden Celik war es eine bittere Niederlage, „weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben“. Dabei lag seine Elf zur Pause 0:2 hinten. „Die Sportfreunde haben gut gespielt, aber wir haben ihnen zwei Tore geschenkt.“ Direkt nach Wiederanpfiff kamen die Gastgeber gleich zum Anschlusstreffer. Rachid El Ghazouani und Mourad Zaim scheiterten dann jedoch frei an Gästekeeper Muhamed Hajrulahovic. So fing sich Hillal nach einer Zeitstrafe noch das 1:3 ein. Tore: 0:1 Balguartit (20.), 0:2 Massaoudi (40.), 1:2 Azzakriti (47.), 1:3 Kapucu (73.).

Germania Gustavsburg – SKG Bauschheim 1:8 (1:4). Zwei Tore von Arif Ünverdi, ein Treffer durch Niklas Wohlfarth und ein Eigentor von Gustavsburg: Nach 19 Minuten lagen die ballsicheren, schnellen Gäste schon 4:0 vorn. Bei der Germania musste dagegen Thorsten Pfeifer einräumen: „Wir waren ersatzgeschwächt ohne Chance. Bauschheim war in allen Belangen überlegen.“ Tore: 0:1 Ünverdi (5.), 0:2 Wohlfahrt (14.), 0:3 Böhnhardt (16. ET), 0:4 Ünverdi (19.), 1:4 Jabari (40.), 1:5 Ünverdi (50.), 1:6 Alikhani (57.), 1:7 Ophoff (76.), 1:8 Vodraschka (88. FE).