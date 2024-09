FC Stäfa 2: Wichtiger Heimsieg

Am Sonntagnachmittag, dem 8. September 2024, gastierte der Aufsteiger FC Egg auf dem Frohberg. In der jüngeren Vergangenheit spielten die beiden Equipen diverse Testspiele gegeneinander.

Nun folgte also die erste Pflichtspiel-Begegnung der beiden Teams seit langem. Es hat sich viel getan, seit die beiden Teams in der 4. Liga aufeinandertrafen. Es formten sich seither zwei ambitionierte junge Mannschaften, welche nun Teil der 3. Liga Gruppe 6 sind.

Im folgenden Abschnitt der Partie hatte Egg den Ball relativ oft, doch die Frohberger liessen nichts anbrennen und so konnte Egg, trotz mehr Ballbesitz, vorerst keine Möglichkeiten erspielen. Unser «Zwei» vermochte die Begegnung nach und nach besser in den Griff zu bekommen. In dieser Phase entstanden viele Standards in der Strafraum-Nähe. Leider konnte daraus kein Profit geschlagen werden. Zahlreiche Angriffsversuche verpufften aufgrund von Ungenauigkeiten. Doch Stäfa machte nun wirklich Druck.

Der Aufwand sollte sich lohnen. Nach einem Einwurf konnte Burgmeijer den Ball auf Ruben Carvalho abtropfen lassen. Dieser legte sich das Spielgerät mit zwei, drei Schritten zurecht und hämmerte es in den rechten Torwinkel. Ein sehenswerter Treffer, welcher durch das Geschehen absolut verdient war.

Kurz nach dem Führungstor kam die beste Torchance des FCE. Nach einem Pass zur Mitte und einem direkten Abschluss aus sechs Metern stand Thaler genau richtig und parierte mirakulös.

Weiter ging es mit den Stäfnern, welche wieder aufdrehten. Cianciarulo brachte ein Freistoss wunderbar zur Mitte, Bächtiger per Kopf, 2:0 für das Heimteam. Der wuchtige Kopfballtreffer war gleichbedeutend mit dem Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Stäfner vorerst weiter und erspielten sich 2 grosse Chancen. Villani konnte die Führung nicht erhöhen. Vor allem die zweite Chance per Kopf, auf Bilderbuch-Flanke von Seiler, war eine ganz dicke.

Doch das Heimteam vermochte den Druck nicht zu halten und die Egger kamen besser in die Affiche. Sie wussten natürlich auch, dass sie nun voll auf Angriff spielen mussten. Es entstand ein seltsames Spiel. Viele Fouls, reichlich Karten an Stäfa, relativ viel Ballbesitz Egg, Stäfner Gegenstösse, welche oftmals nicht sauber gespielt wurden. Es war eine beidseitig hektische zweite Halbzeit.

Der Stäfner Defensivverbund musste sich nicht geschlagen geben. Die Null konnte, auch dank Thaler, gehalten werden. Der Stäfner Torwart parierte in der Nachspielzeit einen Freistoss sehenswert und hielt den Kasten sauber.

Die Gelegenheiten, welche sich die Heimmannschaft erspielte, konnten auch zu keinen weiteren Treffern mehr genutzt werden.

Am Ende stand ein verdientes 2:0. Der erste Vollerfolg der Saison. Gerade die Leistung in der ersten Halbzeit rechtfertigte das Resultat. Das positive der zweiten Halbzeit war, dass die Null gehalten werden konnte. Schade, dass der Deckel nicht draufgemacht werden konnte.

Weiter geht es nun bereits unter der Woche, und zwar nicht mit irgendeiner Partie. Denn am Donnerstag, dem 12.9.2024, steht in Männedorf das Derby FCM gegen FCS2 an. Ab 20:00 Uhr wird bei Flutlicht gekickt. Sei dabei und unterstütze unser «Zwei»!

FC Stäfa 2 - FC Egg 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 R. Carvalho (Burgmeijer), 2:0 Bächtiger (Cianciarulo)

Matchballsponsor: Fritschi Gartenbau AG, https://www.fritschi-gartenbau.ch/

Schiedsrichter: Irfan Ademi

Zuschauer: ca. 80

Aufstellung Stäfa: Thaler; Seiler (Feltre), Keller, Dzaferi, Tappolet; Panzo (Murati), R. Carvalho, Abdin (Lienhard), Cianciarulo (Kelterborn); Burgmeijer; Bächtiger (Villani)

Ohne Einsatz: -

Abwesend: Baqaj, Bernet, Carvalho A., Fischer, Huber, Marsicovetere, Pfammatter, Pires, Ragnacci, Sommer, Vanha

Verwarnungen: Bächtiger, Keller, Seiler

Bemerkungen: Erster Pflichtspiel-Erfolg in der Amtszeit von Bayman und Yilmaz als Trainerduo der 2. Mannschaft.