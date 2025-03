FC St. Pauli II siegt – SSV Jeddeloh verpasst Big Points

Jeddeloh hatte die Chance, mit einem Auswärtssieg wichtige Punkte zu sammeln und sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Simon Brinkmann brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, doch Holstein Kiel II kämpfte sich zurück. In der 86. Minute sorgte Paskal Meyer für den späten Ausgleich. Jeddeloh bleibt mit 32 Punkten auf Rang zwölf, während Kiel mit 19 Punkten weiter Schlusslicht ist.

