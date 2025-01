FC Srbija Ulm: „Das Potenzial ist da, wenn alle fit sind“

Der FC Srbija Ulm steht nach der ersten Saisonhälfte ohne Punkte auf dem letzten Platz der Aufstiegsrunde der Landesliga, Staffel 4. Verletzungsbedingte Ausfälle und ein kleiner Kader waren die größten Herausforderungen. Trotz allem gibt es Hoffnung, denn die Qualifikation zur Aufstiegsrunde zeigte das Potenzial der Mannschaft. Mit gezielten Vorbereitungen und einer wieder fitten Truppe soll in der Rückrunde ein Mittelfeldplatz erreicht werden.

Ein Hoffnungsschimmer aus der Qualifikation Trotz der aktuellen Situation blickt Mikic optimistisch auf das Potenzial des Teams: „Die Qualifikation zur Aufstiegsrunde mit Platz 1 hat gezeigt, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt, wenn alle gesund sind.“ Diese Leistung beweist, dass die Mannschaft bei vollständigem Kader in der Lage ist, konkurrenzfähigen Fußball zu spielen.

Eine schwierige Hinrunde Silvio Mikic beschreibt die erste Saisonhälfte als äußerst herausfordernd: „Die erste Saisonhälfte war auf Grund vieler Ausfälle, zum Teil sieben Stammspieler, sehr schwierig und wir waren dadurch nicht konkurrenzfähig.“ Die Mannschaft kämpfte in jeder Partie, doch die personellen Engpässe und die fehlende Konstanz ließen keine besseren Ergebnisse zu.

Ein Motivationsschub für die Rückrunde Die Moral des Teams litt unter den Ergebnissen: „Mit den vielen Ausfällen war der Mannschaft bewusst, dass es schwierig wird, und deswegen war die Moral natürlich schon etwas unten.“ Mit der Wintervorbereitung und dem Wiedereinstieg der verletzten Spieler will Mikic die Motivation und den Teamgeist neu entfachen.

Herausforderungen durch einen kleinen Kader Die größte Herausforderung der Hinrunde war der kleine Kader, der kaum Spielraum für Rotation ließ. „Mit dem kleinen Kader Ergebnisse zu erzielen, war äußerst schwierig“, so Mikic. Für die Rückrunde ist jedoch Licht am Ende des Tunnels zu sehen: „In der Vorbereitung werden alle Mann an Bord sein.“

Start der Vorbereitung und Testspiele

Die Vorbereitung beginnt am 2. Februar 2025. Das Ziel ist klar: „Wir wollen einen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen.“ In den vier angesetzten Testspielen soll die Mannschaft sowohl Selbstvertrauen als auch Fitness zurückgewinnen, um gestärkt in die Rückrunde zu starten.

Keine Veränderungen im Kader

In der Winterpause wird es keine Veränderungen im Kader geben. Mikic bestätigt: „Der Kader bleibt unverändert.“ Dies zeigt das Vertrauen in die bestehende Mannschaft und deren Fähigkeiten, den Klassenerhalt zu sichern.

Taktische und strategische Anpassungen

Ein wichtiges Ziel der Vorbereitung ist es, die Schwächen der Hinrunde zu beheben. „Wir wollen das Selbstvertrauen stärken und die nötige Fitness wiederherstellen“, erklärt Mikic. Dabei wird auch daran gearbeitet, die Stärken der Mannschaft optimal einzusetzen, um in der Rückrunde erfolgreicher zu sein.

Ein realistisches Ziel: Der Mittelfeldplatz

Das Hauptziel des FC Srbija Ulm für die Rückrunde ist ein Mittelfeldplatz. Mikic betont: „Unser Ziel für die Rückrunde ist ein Mittelfeldplatz.“ Mit der Rückkehr der verletzten Stammspieler und einer gezielten Vorbereitung will der Verein den schwierigen Start hinter sich lassen und in der Tabelle klettern.

Ausblick auf die Rückrunde

Die Herausforderungen sind groß, doch der FC Srbija Ulm ist gewillt, diese anzunehmen. Mit einem kompletten Kader, einer guten Vorbereitung und einem klaren Ziel vor Augen soll die Mannschaft in der Rückrunde zeigen, was in ihr steckt. Die Fans dürfen auf eine spannende zweite Saisonhälfte hoffen.