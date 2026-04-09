FC Seefeld: Weiter mit Stefanachi

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Der Vertrag mit Heris Stefanachi, der zum Saisonende auslaufen sollte, wurde um ein Jahr verlängert. «Heris hat mit der ersten Mannschaft sehr gute Arbeit geleistet», betont Marc Caprez, Präsident des FC Seefeld. «Es ist ihm gelungen, der Mannschaft ein attraktives und erfolgreiches Spielsystem zu vermitteln. Heris arbeitet sehr gut mit unseren eigenen und den externen jungen Talenten zusammen. Zudem hat er sich hervorragend in den Verein integriert.»

Die erste Mannschaft des FC Seefeld zeigte bis anhin eine ausgezeichnete Saison und konnte sich in der Spitzengruppe der 2. Liga interregional Gruppe 5 festsetzen. Der FC Seefeld freut sich daher, die kommende Saison 2026/27 gemeinsam mit Heris Stefanachi anzugehen.