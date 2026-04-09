FC Seefeld: Weiter mit Stefanachi

Heris Stefanachi bleibt für ein weiteres Jahr Trainer der ersten Mannschaft des FC Seefeld
Der Vertrag mit Heris Stefanachi, der zum Saisonende auslaufen sollte, wurde um ein Jahr verlängert. «Heris hat mit der ersten Mannschaft sehr gute Arbeit geleistet», betont Marc Caprez, Präsident des FC Seefeld. «Es ist ihm gelungen, der Mannschaft ein attraktives und erfolgreiches Spielsystem zu vermitteln. Heris arbeitet sehr gut mit unseren eigenen und den externen jungen Talenten zusammen. Zudem hat er sich hervorragend in den Verein integriert.»
Die erste Mannschaft des FC Seefeld zeigte bis anhin eine ausgezeichnete Saison und konnte sich in der Spitzengruppe der 2. Liga interregional Gruppe 5 festsetzen. Der FC Seefeld freut sich daher, die kommende Saison 2026/27 gemeinsam mit Heris Stefanachi anzugehen.
Der 45-Jährige war auf diese Saison hin als Trainer zum Stadtzürcher Quartierverein gewechselt.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich