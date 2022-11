FC Scheidegg auf Trainersuche: Ex-Kapitän übernimmt als Interimscoach! Gelingt die sportliche Wende?

Nachdem der FC Scheidegg aus der Kreisliga A1 Bodensee Staffel 3 in der vergangenen Saison auf Platz sechs keine Berührungspunkte mit dem Abstieg hatte, ist die Situation in der laufenden Spielzeit eine ganz andere: Mit zwölf Punkten aus 14 Spielen hängt der Verein tief im Abstiegskeller und steht auf dem 13. Platz.

Nach der schmerzenden 1:4-Niederlage Anfang November gegen Röthenbach zog sich darauf der FC-Coach Daniel Dominikovic von der Seitenlinie zurück und gab seinen Job frei. Daraufhin wurde von Verein ein Interimsnachfolger präsentiert, der nun übergangsweise übernehmen wird.

Eine echte Vereinslegende hat nun die Aufgabe als Trainer des FC angetreten: Tobias Karg (39 Jahre alt) soll als Interimstrainer dem Verein Zeit verschaffen, einen neuen Coach zu finden, wie der Vorsitzende Hannes Stocklauser gegenüber dem „Westallgäuer“ bestätigte. Schon gegen den FC Isny (Sieg) und der SGM Unterzeil/Seibranz (Unentschieden) stand Toka, wie sein Spitzname laut seinem FuPa-Profil lautet, an der Seitenlinie und holte solide vier Punkte. Karg spielte schon als Spieler beim FC Scheidegg und ist zweiter Vorsitzender des Klubs, eine absolute Identifikationsfigur des Vereins.

Vor der Winterpause geht es für den Verein noch gegen den Achtplatzierten SV Amtzell, bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht. Im Spiel gegen den SV kann der Klub einen großen Schritt in Richtung „Nicht-Abstieg“ machen. Die Rückrunde wird zeigen, ob sich der FC weiter in der Kreisliga behaupten kann und die Klasse halten wird.