FC RSK Freyburg verstärkt sich mit zwei Offensivspielern Landesklasse 7 +++ Ein Rückkehrer und ein Portugiese laufen für die Sieber-Elf auf

Mit 27 Treffern in zwölf Partien stellte der FC RSK Freyburg in der ersten Saisonhälfte bereits eine der besten Offensiven in der Landesklasse 7. Für die Rückrunde erhält die Mannschaft um Coach Ronny Sieber nun noch zwei weitere Optionen.

Mit Felix Kaiser kehrt ein alter Bekannter in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zurück. Der 23-Jährige war erst im Sommer aus Freyburg zum Ligakontrahent SG Spergau gewechselt, für den er in sechs Partien zwei Treffer erzielte. Nach intensiven Gesprächen sei es gelungen, den verlorenen Sohn zurück zu seinem Heimatverein zu lotsen. Zum Spielerprofil:

Neuland betritt hingegen Joao Carlos Dos Prazeres Pires mit seinem Wechsel zum FC RSK - wobei der klangvolle Name in Sachsen-Anhalt zuvor schon bekannt gewesen ist. In der Vergangenheit lief der Portugiese bereits für den VfB IMO Merseburg in der Verbandsliga sowie für Blau-Weiß Farnstädt, den SV Merseburg 99 und den 1. FC Weißenfels in der Landesliga auf. Zum Spielerprofil:

Zuletzt ging der 34-Jährige überaus erfolgreich für den SV Eintracht Bad Dürrenberg in der Kreisoberliga Saalekreis auf Torejagd: In der laufenden Saison erzielte er in acht Partien stolze zwölf Treffer. "Bereits in der Sommerpause fanden Gespräche über einen möglichen Wechsel statt, welcher zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht realisiert werden konnte. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun geklappt hat", heißt es in der Vereinsmitteilung.