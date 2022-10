FC Roj: "der verlorene Sohn" Jan Ramadan kehrt zurück Ende September hatte sich Staffel 8-Bezirksligist FC Roj von seinem Chefcoach getrennt.

Ramadan war in der Vorsaison Anfang November 2021 entlassen worden, als die Verantwortlichen "heiße Füße" bekamen, weil sich die damaligen Topteams FC Nordkirchen und Mengede 08/20 einen größeren Vorsprung erarbeitet hatten. Aber auch sein späterer Nachfolger Pietro Perrone, der in der Rückrunde übernahm, konnte nur noch die Vizemeisterschaft mit 14 Punkten Rückstand auf Nordkirchen einfahren. Nun also die Rolle rückwärts, Ramadan beerbt Perrone.

In der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" führt Kaya aus: "Als die Saison wegen Corona abgebrochen werden musste (Anm.: 2020/21), wären wir mit Jan aufgestiegen. Da bin ich mir sicher", und schickt direkt eine Kampfansage an die derzeitigen Topteams raus: "Hannibal und Eichlinghofen haben sicherlich einen Traumstart hingelegt. Aber wir werden im Aufstiegsrennen auch bis zum Ende ein Wörtchen mitreden."

Der B-Lizenz-Inhaber Kaya träumte Anfang des Jahres übrigens noch vom höherklassigen Fußball, als er in einem Interview bei den "Ruhr Nachrichten" von Angeboten erzählte: "Einige Vereine kommen aus Ligen, für die es sich nicht lohnt, von meinem Wohnort Lippstadt sehr weit zu fahren. Wenn die Distanz groß ist, möchte ich schon wenigstens in die Westfalenliga. Es gab tatsächlich einen Oberligisten, der angefragt hat, aber das rechnet sich aktuell nicht. Die haben mir aber versprochen, sich zu melden, wenn sie in der Regionalliga sind. Dann wäre ich vielleicht sogar Vollzeittrainer." Zunächst werden also wieder kleinere Brötchen gebacken.