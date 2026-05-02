 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

FC Remscheid: Zum Ergebnis in Nettetal gibt es zwei Perspektiven

Landesliga 1: Der FC Remscheid war schon abgeschlagen, holt das Feld nun aber von hinten auf. Gelingt ein Sieg beim SC Union Nettetal, ist der Klassenerhalt wieder realistisch.

von André Nückel · Heute, 21:29 Uhr · 0 Leser
FC Remscheid in Nettetal.
FC Remscheid in Nettetal. – Foto: Stephan Horn

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.

Update:

Der SC Union Nettetal und der FC Remscheid trennen sich 0:0, wodurch Nettetal seine Position im oberen Mittelfeld stabilisiert, während Remscheid im Abstiegskampf weiter Punkte benötigt

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Heute, 17:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Remscheid
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Abpfiff

Das torlose Remis zwischen dem SC Union Nettetal und dem FC Remscheid hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter, wobei die Ausgangslage vor allem für die Gäste problematisch bleibt. Nettetal verpasste es, im Kampf um die oberen Tabellenplätze nachzulegen, bleibt aber auf Rang fünf stabil positioniert und hält Anschluss an die vorderen Teams. Für Remscheid ist das Ergebnis zweischneidig: Einerseits gelingt es der Mannschaft, auswärts zu punkten und defensiv stabil aufzutreten, andererseits reicht ein Zähler im Abstiegskampf kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen. Die Elf bleibt auf Rang 16 und damit tief im Tabellenkeller. Angesichts der Tabellenkonstellation hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt, sodass das Unentschieden zwar ein kleiner Schritt ist, insgesamt aber zu wenig, um sich nachhaltig aus der Gefahrenzone zu befreien.

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30
Spieltext SSV Born - TSV Solingen

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - FC Wülfrath

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext VSF Amern - TuRU 80

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30live
Spieltext SG Unterrath - DV Solingen

Morgen, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext Mennrath - SC Kapellen

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Gnadental - SC Velbert

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext FC Kosova - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II

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