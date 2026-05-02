FC Remscheid: Zum Ergebnis in Nettetal gibt es zwei Perspektiven

FC Remscheid in Nettetal. – Foto: Stephan Horn

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.

Das torlose Remis zwischen dem SC Union Nettetal und dem FC Remscheid hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter, wobei die Ausgangslage vor allem für die Gäste problematisch bleibt. Nettetal verpasste es, im Kampf um die oberen Tabellenplätze nachzulegen, bleibt aber auf Rang fünf stabil positioniert und hält Anschluss an die vorderen Teams. Für Remscheid ist das Ergebnis zweischneidig: Einerseits gelingt es der Mannschaft, auswärts zu punkten und defensiv stabil aufzutreten, andererseits reicht ein Zähler im Abstiegskampf kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen. Die Elf bleibt auf Rang 16 und damit tief im Tabellenkeller. Angesichts der Tabellenkonstellation hätte ein Sieg deutlich mehr Gewicht gehabt, sodass das Unentschieden zwar ein kleiner Schritt ist, insgesamt aber zu wenig, um sich nachhaltig aus der Gefahrenzone zu befreien.

Morgen, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born TSV Solingen TSV Solingen 15:30 PUSH

Spieltext SSV Born - TSV Solingen

Spieltext ASV Süchteln - FC Wülfrath

Morgen, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Spieltext VSF Amern - TuRU 80

Morgen, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath DV Solingen DV Solingen 15:30 live PUSH

Spieltext SG Unterrath - DV Solingen

Spieltext Mennrath - SC Kapellen

Morgen, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Spieltext Gnadental - SC Velbert

Morgen, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born

So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental

So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath



32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid

So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert

So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II