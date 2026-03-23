FC Pesch sendet Lebenszeichen! FC Pesch schlägt den FC Hennef in einer torreichen Partie mit 6:3. von Niklas Lohrer · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Dreierpacker Shkri (links) erzielte ein Traumtor aus der Distanz. – Foto: Michael Schmidt

Der FC Pesch hat ein Lebenszeichen gesendet und den FC Hennef 05 in einem torreichen Spiel mit 6:3 geschlagen. Nach zwei deutlichen Niederlagen zuvor feierten die Gastgeber damit ein überraschendes aber kein unverdientes Erfolgserlebnis.

Spektakuläre erste Halbzeit Die Partie begann aus Sicht der Gäste optimal: Bereits in der 4. Minute brachte Schusters Hennef mit 0:1 in Führung. Doch Pesch zeigte eine starke Reaktion. Farzat glich in der 16. Minute zum 1:1 aus, ehe Shkri die Gastgeber in der 39. Minute erstmals in Führung brachte (2:1). Die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es dann in sich: Mahessa erzielte in der Nachspielzeit zunächst den Ausgleich (45+1'), doch nur wenige Minuten später schlug Pesch zurück. Shkri stellte mit seinem zweiten Treffer noch vor der Pause auf 3:2 (45+4').

Shkri überragt Auch nach dem Seitenwechsel blieb Pesch am Drücker. In der 60. Minute schnürte Georg Shkri seinen Dreierpack und erhöhte auf 4:2. Darunter auch ein sehenswertes Tor per Heber aus großer Distanz über den Torwart. Hennef kam durch Bancé zwar noch einmal auf 4:3 heran (83'), doch die Hoffnung währte nur kurz. Farzat stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Yildiz mit dem 6:3 (87') endgültig alles klar machte.