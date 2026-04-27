FC Obernzell-Erlau präsentiert drei Neuzugänge Thomas Allmesberger, Maximilian Rauscher und Julian Süß wechseln zum Bezirksligisten von Thomas Seidl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Thomas Allmesberger, Maximilian Rauscher, Julian Süß, Sportlicher Leiter Jonas Stefan – Foto: Verein

Den Bezirksliga-Klassenerhalt hat der FC Obernzell zwar noch nicht ganz in der Tasche, dennoch sollte eigentlich - drei Spieltage vor Saisonende hat die Fröschl-Truppe fünf Punkte Vorsprung zur Relegationszone - nichts mehr anbrennen. Hinter den Kulissen laufen die Planungen auf Hochtouren und der Verein kann neben den beiden Spielercoaches Fabian Wiesmaier und Rene Huber drei Neuverpflichtungen bekanntgeben.

Vom A-Klassisten SV Wildenranna sucht der erfahrene Offensivmann Thomas Allmesberger nochmal die höherklassige Herausforderung. Der 28-Jährige stand unter anderem kurzzeitig schon im Landesliga-Kader des FC Sturm Hauzenberg und absolvierte für die Staffelberger zehn Partien und konnte sich dabei einmal in die Torschützenliste eintragen. Mit Maximilian Rauscher (25) wechselt der Top-Scorer der DJK Hochwinkl zum FC Obernzell-Erlau. Dritter Neuer im Bunde ist Julian Süß von der SG Haag. Der 28-jährige Defensivmann hat in seiner Vita bereits 45 Bezirksliga-Partien stehen.







"Alle drei Spieler kommen aus der unmittelbaren Umgebung, passen sportlich und menschlich zu unserem Verein. Wir sind froh, dass wir unseren Kader mit Thomas Allmesberger, Maximilian Rauscher und Julian Süß hervorragend verstärken konnten", freut sich Jonas Stefan, Sportlicher Leiter des FC Obernzell-Erlau. Einen personellen Umbruch wird es unabhängig vom Saisonausgang geben, denn es steht schon eine Reihe von Abgängen fest. Co-Spielertrainer Denis Sharankov zieht es zurück zum SC Zwiesel. Verteidiger Jonas Windpassinger möchte beim FC Sturm Hauzenberg den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen. Leon Schiller schließt sich dem FC Schalding an, Alexander Breu dem FC Ruderting.



Der Fokus liegt aber auf dem Saisonendspurt, in dem Lang, Müller & Co. im kommenden Heimspiel gegen Schlusslicht Oberpolling die letzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigen können.



