Ab Sommer: Spielertrainer-Duo Wiesmaier/Huber beim FC Obernzell-Erlau Die beiden ehemaligen Regionalliga-Fußballer lösen beim Bezirksligisten Jochen Fröschl ab von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Rene Huber (li.) und Fabian Wiesmaier (re.) sollen beim FC Obernzell-Erlau eine erfolgreiche Ära prägen – Foto: Verein

Der FC Obernzell-Erlau sorgt mit der Verpflichtung von zwei regionalen Größen für Aufsehen. Fabian Wiesmaier (31) wechselt vom FC Sturm Hauzenberg zum momentanen Tabellendreizehnten der Bezirksliga Ost, der zudem den Ex-Schaldinger Rene Huber (36), der im Frühjahr für den oberösterreichischen Landesligisten Union Esternberg aufläuft, engagiert hat. Die beiden ehemaligen Viertliga-Kicker werden bei den Rot-Blauen als Spielertrainer-Duo agieren und Jochen Fröschl (53) ablösen, dessen Zeit beim FC Obernzell-Erlau somit nach zwei Jahren zu Ende geht.

"Die wichtigste Personalie vorab: Jochen Fröschl bleibt bis zum Saisonende Trainer. Die Vereinsführung setzt damit im Abstiegskampf voll auf Jochens Erfahrung. Für uns ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er kennt die Mannschaft, die Liga und besitzt die nötige Souveränität, um in der brenzligen Tabellensituation die Ruhe zu bewahren. Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Der Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost soll zusammen realisiert werden", lässt die sportliche Leitung des FC Obernzell-Erlau verlauten. Dazu beitragen sollen ein unter Fröschls Leitung mit externen Experten nochmals optimiertes Fitnesstraining, die Neuauflage des von ihm professionell organisierten letztjährigen Trainingslagers in Kroatien, Rückkehrer Josip Stipic und ein sich endlich lichtendes Lazarett. "Im Sommer soll dann die ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Zusammenarbeit nach den beiden Spielzeiten einvernehmlich und hoffentlich mit dem Klassenerhalt enden", wünschen sich die Verantwortlichen.







Unabhängig von der künftigen Klassenzugehörigkeit werden zwei langjährige Top-Spieler der Region ab Juni das Ruder übernehmen. "Die Vereinsführung freut sich, zwei derart herausragende Fußballer für den FC Obernzell-Erlau gewonnen zu haben", heißt es in der von Abteilungsleiter Jonas Stefan verschickten Pressemitteilung. Fabian Wiesmaier - der für den SV Schalding-Heining 70 Regionalliga-Matches, bei denen er sich elfmal in die Torschützenliste eintragen konnte, machte - verabschiedet sich nach sieben Jahren vom FC Sturm Hauzenberg, mit dem er in der vergangenen Spielzeit Landesliga-Meister wurde. "Die Zeit beim FC Sturm Hauzenberg wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich habe sportlich sowie auch menschlich viel mitgenommen. Der FC Sturm wird immer ein wichtiger Teil meiner fußballerischen Laufbahn bleiben. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Obernzell-Erlau. Der Verein hat klare Ziele und ein spannendes Umfeld. Dass ich diesen Schritt gemeinsam mit René gehen kann, ist eine tolle Sache", informiert der 31-jährige Flügelflitzer.







Für Jochen Fröschl geht die Zeit beim FC Obernzell-Erlau im Mai zu Ende – Foto: Harry Rindler







Rene Huber hat sogar 171 Partien in der höchsten Amateurklasse bestritten und das Spielgerät dabei zehnmal in die Maschen gesetzt. "In meiner bisherigen Zeit als Fußballer hatte ich großartige Mitspieler, zum Teil übermächtige Gegenspieler und sehr erfahrene Trainer, von denen ich viel lernen durfte. Allen voran natürlich Mario Tanzer, der mich sehr gefördert und mir auf seine unnachahmliche Art enorm viel beigebracht hat. Ich bin sehr dankbar, ihn als Trainer gehabt zu haben und erinnere mich an viele tolle Momente mit ihm. Unter Köcki war es dann anders: Ich war älter, erfahrener und hatte meine bislang einzige schwere Verletzung überstanden. Stefan und ich haben viel diskutiert und waren oft nicht gleicher Meinung – was ich allerdings sehr genoss und als äußerst lehrreich empfand. Wir wussten, was wir aneinander hatten, worauf es auf dem Platz ankommt und wer die Richtung vorgibt. Von ihm konnte ich besonders im taktischen und defensiven Bereich viel lernen und bin für diese Zeit sehr dankbar. Was ich damit sagen möchte, lässt sich gut mit den Worten meines Mentors und damaligen West-Trainers Veljko Janjatovic zusammenfassen: Du musst nicht immer der gleichen Meinung wie dein Trainer sein, du darfst ihn auch mal nicht mögen. Aber vertrau darauf, dass er das Beste für die Mannschaft und jeden Spieler will. Es hat lange gedauert, bis ich den tieferen Sinn dieser Ansage wirklich verstanden habe, aber genau dieses Wissen – kombiniert mit eigenen Ansätzen – möchte ich nun als Trainer an junge Kicker weitergeben", erklärt der 36-jährige Freistoßspezialist.





"Als mich Wiese anrief und fragte, was ich von seiner Idee halte, gemeinsam als Trainer-Duo nach Obernzell-Erlau zu gehen, war für uns beide schnell klar: Darauf haben wir richtig Bock. Wir waren bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen Florian, Lukas und Jonas gleich auf einer Wellenlänge. Der Verein ist hervorragend geführt, hat eine tolle Idee und eine klare Vision, die wir beide teilen und weiterentwickeln wollen – und zudem einen vielversprechenden Kader. Wir freuen uns schon sehr auf diese Aufgabe", betont "Fu" Huber.







Lukas Steinburg (li.) wird Spielertrainer der II. Mannschaft – Foto: Karl-Heinz Hönl