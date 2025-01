FC Ober-Ramstadt II: Aus Negativserie wird Erfolgsserie

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2024 liegt hinter uns. In 2025 angekommen, starten die Fußballer momentan wieder so langsam mit der Vorbereitung. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt.

Was lief gut und was lief schlecht?

Wir hatten zu Beginn der Hinrunde eine kleine Negativserie, in der wir vier Spiele am Stück nicht gewinnen konnten und zu viele Tore kassiert haben.

Wir haben unsere Fehler analysiert, mit viel Wille und Engagement zielstrebig an uns gearbeitet. Daraus folgten zehn Spiele, in denen wir ungeschlagen geblieben sind (darunter neun Siege und ein Remis). Das hat uns Selbstvertrauen gegeben, uns stetig wachsen lassen und gezeigt, was wir für ein Potenzial haben. Also war die kleine Negativserie ein ausschlaggebender Punkt für unsere positive Entwicklung.

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

Wir hatten einige Veränderungen! In erster Linie hatten wir mit mir einen Trainerwechsel. Es gab zwei bis drei Spielerabgänge zu anderen Vereinen, außerdem haben drei bis vier Leistungsträger aus der Vorsaison den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Glücklicherweise konnten wir auch Neuzugänge dazugewinnen, die sich gut eingebracht haben und auch super von der Mannschaft aufgenommen worden sind. Wir leisten aktuell zusammen als Mannschaft hervorragende Arbeit.

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

David Zupan Teixeira wechselt von Germania Pfungstadt II zu uns, dafür verlässt uns Ali Ucar.

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Wir wollen bodenständig bleiben, als Team weiterwachsen und uns stetig verbessern. Das Ziel ist es, mit den Topteams oben mitzumischen.

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

Meister wird VfR Eberstadt.

Absteigen werden GW Darmstadt II und Germania Pfungstadt II.

_______________

Ihr wollt auch in unserem Wintercheck vorgestellt werden? Schreibt uns eure Antworten auf die fett markierten Fragen unter Angabe eures Vereins an: fupa@vrm.de