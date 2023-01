FC Moosburg: Der „Heile“ kehrt zurück - Torwart Patrik Heilmair geht in die Heimat Landesliga-Einsätze beim SEF und in Schwaig

Moosburg – Der „Heile“ kehrt nach neun Jahren zum FC Moosburg zurück: Der Kreisklassist präsentierte mit Patrik Heilmair unlängst seinen neuen Torwart. Der 27-jährige hatte zuletzt in der Saison 2021/22 für den SE Freising in der Landesliga gespielt. Davor stand er ein halbes Jahr bei dessen Ligakonkurrenten Schwaig zwischen den Pfosten. Insgesamt brachte es der Keeper für beide Klubs auf elf Einsätze in der Landesliga.

FC Moosburg: Heilmair spielte einst für den FCM – und Trainer Mario Sinicki

„Von Vereinsseite sind wir froh, dass wir so einen Spieler mit höherklassiger Erfahrung wieder zurückbekommen“, freut sich Sportlicher Leiter Michael Bauer. „Wir sind davon überzeugt, dass er gute Leistungen bringt und uns hilft, weiter oben anzugreifen.“ Dazu sei er ein Akteur, der seine Wurzeln in Moosburg hat. Somit würden ihn die heimischen Fans kennen und er könne als Vorbild für Jugendspieler dienen.

Heilmair wuchs 50 Meter entfernt vom Vereinsheim auf, hatte in der Jugend bei der JFG Moosburg und dem SE Freising gespielt. Die meiste Zeit als Torwart, dann als Stürmer. In der A-Jugend hatte er ein Jahr mit dem Fußballspielen aufgehört, kehrte in der Saison 2013/14 aber in den Angriff der U 19 der JFG zurück. Der damalige und heutige Trainer des FCM, Mario Sinicki, stellte den damals 18-Jährigen dann zum Saisonende für zwei BezirksligaSpiele ins Tor der Ersten. Danach war Heilmair sechseinhalb Jahre (davon fünf als Kapitän) Stammkeeper beim TSV Moosburg-Neustadt in der Kreisliga. Ende 2020 heuerte er dann in Schwaig an.