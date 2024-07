FC Monheim startet seinen Cup gegen 1. FC Köln II

Die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim empfangen bei ihrem APT-Rhein-Cup am Samstag ab 14 Uhr die Regionalligisten 1. FC Köln II, SC Fortuna Köln und Türkspor Dortmund im Rheinstadion. „Wir freuen uns sehr auf das Event, das schon seit längerer Zeit ein Teil unseres Terminkalenders ist“, erklärt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess. „Für unseren gesamten Verein ist es etwas Besonderes, derart starke Mannschaften aus der Regionalliga begrüßen zu dürfen. Aufgrund der drei Konkurrenten, die ohne Zweifel über eine sehr hohe Qualität verfügen, werden wir nicht als Favorit in das Turnier gehen, aber wir wollen uns dennoch so gut wie möglich präsentieren.“

Monheim seit Montag im Training

Am Montag hatte der FCM seinen Trainingsauftakt. In der Woche zuvor mussten die Akteure bereits selbstständig einige Läufe und Stabilisationsübungen absolvieren. „In den letzten Tagen war die Belastung schon sehr hoch. In den ersten Trainingseinheiten haben wir niemanden geschont, aber wir haben es auch nicht vollkommen übertrieben. Danach wurde die Intensität weiter erhöht, weil zu einem so frühen Zeitpunkt der Vorbereitung auch die Ausdauer im Vordergrund steht. Jede Phase hat eben ihre Besonderheiten“, sagt Ruess.