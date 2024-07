FC Memmingen U21: 1:2 in Buch vor Gewitter-Abbruch

Do., 11.07.2024, 19:00 Uhr

In einem weiteren Testspiel unterlagen die neuformierten U21-Fußballer des FC Memmingen beim württembergischen Landesligisten TSV Buch mit 1:2. Allerdings musste die Begegnung wegen eines Gewitters zunächst unterbrochen und in der 71. Minute dann ganz abgebrochen werden.

Die Generalprobe vor dem Punktspielstart am 27. Juni mit dem Landesliga-Heimspiel gegen den FC Gundelfingen steigt am Wochenende mit dem Zweitagesturnier beim FC Wangen. Hier sind am Samstag zunächst der TSV Meckenbeuren und der SV Oberzell die Gegner für die Truppe von Trainer Markus Schaich.

