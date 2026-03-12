FC Memmingen: Solo und Blitztor bescheren ersten Sieg über Aubstadt

– Foto: Siegfried Rebhan

Mit einem 2:1 (1:0) Heimsieg über den TSV Aubstadt beendete der FC Memmingen seine Sieglos-Serie von sechs Spielen und kehrte die Serie. Der Aufsteiger ist nun in den drei Spielen nach der Winterpause noch ungeschlagen und holte auch den ersten Sieg gegen Aubstadt im achten Aufeinandertreffen überhaupt. Die Begegnung verfolgte auf der Tribüne Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth. Er ist der Großvater von FCM-Verteidiger Rufus Roth.

Der FC Memmingen hatte gleich zu Beginn eine gute Möglichkeit, aber David Günes traf den Ball nicht richtig. Anschließend dauerte es bis Mitte der ersten Hälfte, ehe die Begegnung richtig auf Touren kam. Luis Vetter schickte Philipp Kirsamer auf die Reise, er war schneller als sein Gegenpart und überlupfte TSV-Torhüter Vladyslav Vertiei zum 1:0 (22.). Kirsamer hätte wenig später sogar den zweiten Treffer auf dem Fuß (28.) und David Günes hatte Pech, dass sein Kopfball nach einer Flanke von Pascal Maier nur am Querbalken landete (32.). Hinten ließ die Abwehr kaum etwas zu und hielt die Gäste weitgehend vom Strafraum fern.

Nach der Pause war es dann ein Wiederauftakt nach Maß. Gerade einmal 28 Sekunden waren gespielt als nach Vorarbeit von Dolinski und Kirsamer „Palle“ Maier das 2:0 machte (46.). Bei den Gästen prüfte Radzivon Hushcha den Querbalken (54.) – die größte und eigentlich auch die einzige Aubstadter Torchance bis hierhin, obwohl der Druck stärker wurde. Gelegenheiten zur möglichen Entscheidung verhinderte Schiedsrichter Fabian Buechner. Erst entschied er auf Stürmerfoul als Fabian Lutz TSV-Kapitän Steffen Behr enteilen wollte. Noch klarer war die Fehlentscheidung, als Luan Fusaro – auch hier von Behr – an der Torauslinie umgerissen wurde, aber ein Pfiff ausblieb. Ein Freistoßgeschenk in der Nachspielzeit brachte dann FCM-Trainer Matthias Günes endgültig auf die Palme. Mit dem direkt verwandelten Freistoß zum 2:1 durch Manuel Fischer wurde es noch einmal spannend. Nach einem gefährlichen Fall-Rückzieher des unermüdlich rackernden Ex-Memmingers Marco Nickel an seiner früheren Wirkungsstätte war dann aber Schluss und der Jubel im Lager des Aufsteigers groß.