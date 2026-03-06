FC Memmingen: Knackiges Sechs-Tage-Programm - Kapitän Rietzler fehlt von Andreas Schales · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

FCM-Kapitän Lukas Rietzler muss nach seiner neuerlichen Verletzung im Heimspiel gegen Aschaffenburg passen. – Foto: Siegfried Rebhan

Die Pause war lang. Jetzt stehen für den FC Memmingen kurz nach dem Wiederauftakt in der Fußball-Regionalliga gleich drei Spiele innerhalb von nur sechs Tagen an. Zunächst kommt es am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten Viktoria Aschaffenburg und in der Nachholbegegnung gegen den TSV Aubstadt am Dienstag (19 Uhr) zu zwei Heimspielen hintereinander, ehe es nächsten Freitag zum FC Bayern München II geht. „Wir beschäftigen uns aber erst einmal mit dem nächsten Spiel“, legt FCM-Trainer Matthias Günes den Fokus erst einmal voll auf den Gegner Aschaffenburg.

Die Lage: Irgendwie wurmt Günes immer noch, dass es in Illertissen vor einer Woche durch einen umstrittenen Handelfmeter nicht zum Sieg gereicht hat. Hinterher war dem Vernehmen nach auch dem Schiedsrichtergespann nicht mehr ganz wohl um die Entscheidung, was aber nichts ändert. Zu dem einen Punkt aus dem Nachbarschaftsduell sollen gegen Aschaffenburg tunlichst drei weitere dazu kommen. Dann wäre einer der Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt deutlich auf Distanz gehalten und der Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen mehr als passabel. Für die Gäste zählt in ihrer prekären Lage im Allgäu nichts anderes als ein Sieg. Der Gegner: Die Viktoria Aschaffenburg hat herausfordernde Wintermonate hinter sich. Der Tabellenvorletzte hat sich sportlich neu ausgerichtet. Trainer und Ex-Profi Felix Luz (unter anderem FC Augsburg, Rot-Weiß Oberhausen) soll die Mannschaft noch zum Klassenerhalt führen. Im Hintergrund zieht mit Felix Magath eine bekannte Fußballgröße als Sportvorstand in seiner Heimatstadt nun die Fäden. Große Sprünge sind nicht drin, im Winter war die Liquiditätslage angespannt, aber vor dem ersten Heimspiel konnte der Vorstandsvorsitzende Matthias Hartmann verkünden, dass „die Stabilität gesichert werden konnte“. Sportlich lief es zum Wieder-Auftakt allerdings noch nicht rund, denn das Kellerduell mit dem TSV Schwaben Augsburg wurde mit 1:2 verloren. Unmittelbar vor dem Spiel wurde wegen der Torhütermisere noch der vereinslose Elias Derwein verpflichtet, der dann auch schon prompt zwischen den Pfosten stand.