FC Memmingen: Kann Negativ-Trend gegen den Favoriten gestoppt werden?

– Foto: Hannah Brenner

Noch ist der FC Memmingen (13. Platz / 32 Punkte) mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern nicht ganz durch. Nach drei Auswärtsniederlagen hintereinander täten Punkte nicht nur für das Konto, sondern natürlich auch für das Selbstvertrauen gut. Unruhig wird FCM-Trainer Matthias Günes noch nicht: „Wir sind uns bewusst, dass der Trend gerade negativ ist, aber wir können mit der Situation umgehen. Nach wie vor liegt es in unserer eigenen Hand die notwendigen Punkte zu holen“. Mit den Würzburger Kickers (2. / 59 Punkte) kommt am Samstag um 14 Uhr ein dicker Brocken die Memminger Arena, der zurück in die 3. Liga will. Nachdem der 1. FC Nürnberg II auf einen Aufstieg verzichtet, werden die Würzburger und die SpVgg Unterhaching den Teilnahmeplatz für die Drittliga-Relegation unter sich ausmachen. Die Kickers arbeiten nach wie vor unter Profibedingungen und haben mit einem Trainerwechsel (Rückkehr Christian Schiele für Marc Reitmaier) Ihre Ambitionen unterstrichen.

Für die Memminger ist es ein Spiel, in dem es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen gibt. Dass der Aufsteiger auch gegen Spitzenteams mehr als nur mithalten kann, hat er mit dem Heimsieg in der Hinrunde gegen Haching und die Auswärts-Unentschieden in Illertissen und bei Bayern München II schon bewiesen. „In Illertissen und bei Bayern standen wir sogar knapp vor dem Sieg“ will Günes auch dem Favoriten Würzburg ein Schnippchen schlagen. Wie es gelingen kann? „Gut verteidigen und unsere eigenen Situationen suchen“. Auch das Hinspiel war mit einer 0:1 Niederlage ein knappe Angelegenheit.