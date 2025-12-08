Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kevin Haug (li.) und Flemming Schug verstärken den FC Memmingen. – Foto: LI.KE/Volhard Patten
FC Memmingen gibt 2 Winter-Neuzugänge bekannt - Leyla & Bareis weg
Kevin Haug und Flemming Schug verstärken den Regionalligisten +++ Oktay Leyla und Micha Bareis haben um Vertragsauflösung gebeten
Der FC Memmingen hat als Aufsteiger eine sehr ordentliche Herbstrunde absolviert überwintert auf Platz elf in der Regionalliga Bayern. Auf die Abstiegszone sind es derzeit komfortable zehn Punkte Vorsprung. Für die Mission Klassenerhalt haben sich die Allgäuer nun noch einmal verstärkt und können zwei Neuzugänge in der Winterpause präsentieren.
Mit Kevin Haug schließt sich in der Winterpause ein Stürmer vom Bayernligisten TSV Kottern dem FC Memmingen an. Der 30-jährige kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück. Noch sind aber die Wechselformalitäten nicht abgeschlossen. Haug durchlief im FCM-Nachwuchs alle Altersklassen bis zur U21. Weitere Stationen im Aktivenbereich waren der TSV Aitrach, die DJK Memmingen/Ost, der TSV Landsberg und der 1. FC Sonthofen. "Kevin wird uns definitiv weiterhelfen, wir freuen uns auf ihn. Damit haben wir eine weitere Option im Offensivbereich. Er wohnt auch in Memmingen, das passt also sehr gut", erklärt Memmingens Cheftrainer Matthias Günes, der im Angriff noch eine freudige Nachricht verkünden kann: "Philipp Kirsamer kehrt nach seiner Verletzung nach der Winterpause zurück. Vorne sind wir also gut aufgestellt im Frühjahr."
Mit Flemming Schug gibt es in der Winterpause einen weiteren Rückkehrer an seine frühere Wirkungsstätte. Der Zwei-Meter-Mann bestritt vor einem Auslandsaufenthalt in der Saison 2022/2023 insgesamt 21 Einsätze in der Bayernliga- und U21-Mannschaft in Memmingen und wurde in die Bayern-Auswahl berufen. In der Saison 2024/2025 spielte der Abwehrmann für den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh. Der 22-jährige Schug trainiert bereits seit geraumer Zeit beim FCM mit. "Flemming war längere Zeit raus. Bei ihm werden wir die Entwicklung abwarten. Zunächst ist angedacht, dass er sich über Einsätze in der U21 empfehlen soll", so Günes.
Allerdings müssen die Memminger auch zwei Abgänge hinnehmen: Oktay Leyla und Micha Bareis haben um die Auflösung ihrer Verträge gebeten. Beide kamen in der laufenden Saison nicht über die Reservistenrolle hinaus. "Ich möchte betonen, dass beide super Typen sind und sich absolut loyal und korrekt verhalten haben. Die Abschiede haben rein sportliche Gründe. Wir hatten ehrliche Gespräche, beide hätten sich mehr Einsatzzeit gewünscht. Aber auf ihren Positionen sehen wir einfach andere Spieler vorne. Weil sie sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, haben wir beschlossen, ihren Wechselwünschen keine Steine in den Weg zu legen", lässt Matthias Günes wissen. Wohin es die beiden zieht, steht noch nicht fest.
Veränderungen gibt es auch im U21-Kader des FC Memmingen: Nach der Winterpause wird ein neuer Trainer die Landesliga-Mannschaft übernehmen. Esad Kahric hatte das Amt im Oktober interimsweise nach der Trennung von Bernd Maier übernommen und die Mannschaft in neun Spielen betreut. Nach dieser zunächst internen Lösung laufen aktuell Gespräche über eine Nachfolgeregelung. Ziel ist es, mit der abstiegsgefährdeten U21 den Klassenerhalt zu schaffen. Der 66-jährige Kahric wird sich wieder auf seine Aufgabe als Sportlicher Leiter konzentrieren. Aus dem U21-Spielerkader wird Mahfouz Boroh den Verein in der Winterpause verlassen. Zudem wurde der Vertrag von Micha Bareis auf dessen Wunsch zum 31. Dezember aufgelöst. Von zwei U21-Spielern, die sich bereits im Herbst abgemeldet hatten, stehen die neuen Clubs fest. Luis Eurisch geht zum Bezirksligisten FC Thalhofen. Felix Mayer schließt sich aufgrund seines Studiums in Augsburg dem Landesligisten FC Stätzling an.