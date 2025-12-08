FC Memmingen gibt 2 Winter-Neuzugänge bekannt - Leyla & Bareis weg

Kevin Haug (li.) und Flemming Schug verstärken den FC Memmingen. – Foto: LI.KE/Volhard Patten

Der FC Memmingen hat als Aufsteiger eine sehr ordentliche Herbstrunde absolviert überwintert auf Platz elf in der Regionalliga Bayern. Auf die Abstiegszone sind es derzeit komfortable zehn Punkte Vorsprung. Für die Mission Klassenerhalt haben sich die Allgäuer nun noch einmal verstärkt und können zwei Neuzugänge in der Winterpause präsentieren.

Mit Kevin Haug schließt sich in der Winterpause ein Stürmer vom Bayernligisten TSV Kottern dem FC Memmingen an. Der 30-jährige kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück. Noch sind aber die Wechselformalitäten nicht abgeschlossen. Haug durchlief im FCM-Nachwuchs alle Altersklassen bis zur U21. Weitere Stationen im Aktivenbereich waren der TSV Aitrach, die DJK Memmingen/Ost, der TSV Landsberg und der 1. FC Sonthofen. "Kevin wird uns definitiv weiterhelfen, wir freuen uns auf ihn. Damit haben wir eine weitere Option im Offensivbereich. Er wohnt auch in Memmingen, das passt also sehr gut", erklärt Memmingens Cheftrainer Matthias Günes, der im Angriff noch eine freudige Nachricht verkünden kann: "Philipp Kirsamer kehrt nach seiner Verletzung nach der Winterpause zurück. Vorne sind wir also gut aufgestellt im Frühjahr."





Mit Flemming Schug gibt es in der Winterpause einen weiteren Rückkehrer an seine frühere Wirkungsstätte. Der Zwei-Meter-Mann bestritt vor einem Auslandsaufenthalt in der Saison 2022/2023 insgesamt 21 Einsätze in der Bayernliga- und U21-Mannschaft in Memmingen und wurde in die Bayern-Auswahl berufen. In der Saison 2024/2025 spielte der Abwehrmann für den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh. Der 22-jährige Schug trainiert bereits seit geraumer Zeit beim FCM mit. "Flemming war längere Zeit raus. Bei ihm werden wir die Entwicklung abwarten. Zunächst ist angedacht, dass er sich über Einsätze in der U21 empfehlen soll", so Günes.



