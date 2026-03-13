FC Memmingen: Gelingt es die kleinen Bayern zu ärgern?

– Foto: Siegfried Rebhan

In der dritten Begegnung innerhalb von nur sechs Tagen tritt der FC Memmingen (10. Platz / 30 Punkte) am Freitagabend (19 Uhr) beim FC Bayern München II (6. / 35 Punkte) an. Nachdem es im Nachholspiel gegen Aubstadt unter der Woche mit einem Sieg geklappt hat, kann die Mannschaft von Trainer Matthias Günes im Grünwalder Stadion recht unbeschwert antreten. Wenn gegen einen Favoriten wie die „kleinen Bayern“ etwas geholt wird, wären das Bonuspunkte für den Aufsteiger. Wäre das zehnte Unentschieden in der laufenden Runde dann schon ein Erfolg? „Nein“, sagt Günes, „vor dem Spiel in Illertissen haben auch viele gesagt, ein Unentschieden wäre gut. Und hinterher haben wir uns geärgert“. Das erste Spiel nach der Winterpause endete 2:2.

Klar braucht es in München einen guten Tag und eine konzentrierte Leistung, um auf Sieg spielen zu können. Hieß es vor Aubstadt noch im Memminger Lager „sechs Spiele ohne Sieg“, ist es nun eine kleine Serie von drei Spielen ohne Niederlage, die möglichst ausgebaut werden soll. Personell gibt es nichts Neues von den Ausfällen Michael Bergmann, Marcello Barbera, David Mihajlovic und Lukas Rietzler, aber der Kader gibt es her, dennoch etwas zu rotieren. Nach einem Ruhetag am Mittwoch setzte Günes auf ein gutes Abschlusstraining am Donnerstag „um am Freitag auf einige Positionen wieder Frische in der Mannschaft zu haben.“