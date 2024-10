FC Memmingen: Gegen Pipinsried könnte es intensiv werden

Die Lage: Der FC Memmingen nach dem Regionalliga-Abstieg in der Vorrunde ganz oben mit. Dies war nach einem größeren personellen Umbruch nicht unbedingt so zu erwarten. "Wir sind mit Sicherheit nicht die Übertruppe in der Liga, aber wir sind auch nicht im Vorbeigehen zu schlagen", sagt FCM-Trainer Günes zum Abschneiden in der Vorrunde und der weiterhin aussichtsreichen Position im Titel- und Aufstiegskampf. Nah-Ziel ist es nicht nur zuhause weiter ungeschlagen zu bleiben, sondern gegen den Sechsten Pipinsried möglichst den dritten Heimsieg in Folge einzufahren.

Der Gegner: Mit einer 2:4 Niederlage zuletzt beim TSV Kottern hat sich der FC Pipinsried zum Vorrunden-Schluss vermeintlich erst einmal aus dem engeren Favoritenkreis verabschiedet. Allerdings hat das Team von Trainer Josef Steinberger (26 Punkte) noch eine Nachholbegegnung in der Hinterhand, sodass die Tabelle etwas krumm ist und Pipinsried dem FC Memmingen (31 Punkte) durchaus enger auf die Pelle rücken könnte. Die Tuchfühlung zu ganz oben besteht auf jeden Fall weiter.

Viele hatten den FCP zu Saisonbeginn mit auf das Favoritenschild gehoben, was angesichts der personellen Besetzung auch nicht verwunderlich ist. Vor allem der Name Nico Karger sticht heraus. Der ehemalige Sechziger kam vom TSV Landsberg und ist weiter äußerst torgefährlich. Mit neun Saisontreffern führt der 31-jährige Stürmer zusammen mit Manuel Omelanowsky (SV Kirchanschöring), Jordi Woustra (SV Heimstetten) und Furkan Kircicek (TSV Landsberg) die Torjägerliste an. Der FCP darf sicher auch nicht auf die eine prominente Personalie reduziert werden. Es finden sich noch etliche weitere Spieler mit Erfahrung, dazu zählen fraglos Angelo Mayer (früher TSV Rain) sowie Mario Götzendorfer (FC Ingolstadt II) und Ludwig Räuber (FC Ingolstadt II), die beide auch als spielende Co-Trainer fungieren.

Das FCM-Personal: Aufgrund der weiterhin zahlreichen Ausfälle muss personell etwas jongliert werden, da die U21-Mannschaft und die U19-Junioren ebenfalls am Samstagnachmittag im Einsatz sind. Fabian Kroh fällt mit der Platzwunde, die er sich gegen Türkspor Augsburg zugezogen hat, auf alle Fälle aus. Dafür kehrt Matthias Moser in den Kader zurück. Alle 16 Spiele hat bislang Kapitän Lukas Rietzler bestritten und dabei keine Minute versäumt. Mit dem Heimspiel gegen den FC Pipinsried am Samstag wird der Kapitän in den Klub der Spieler aufrücken, die 100 Punktspiel-Einsätze in der ersten Mannschaft bestritten haben. Kurz davor steht auch Jakob Gräser (97 Einsätze). Aktuell „dienstältester“ Akteur ist Pascal Maier (126 Einsätze).

Rund ums Spiel: Die Einlaufkinder stellt der Nachwuchs des SC Friedrichshafen, der sich mit großem Tross und Bus vom Bodensee auf den Ausflug nach Memmingen macht. Karten sind im Vorverkauf im MZ-Servicecenter und der Esso-Tankstelle sowie online weiterhin günstiger als an den Tageskassen zu bekommen. Sporttotal.TV überträgt die Partie im kostenfreien Livestream.