FC Memmingen: Ein Auftakterfolg könnte Rietzlers Schmerzen lindern

„Ich hätte echt Bock zu kicken in einer neuen Liga, die wir uns mit unserem Zusammenerhalt erarbeitet haben“ wird der Führungsspieler seine Kameraden zumindest moralisch unterstützen und geht davon aus, „dass die Jungs durch die Situation noch mehr motiviert sind“. Als Lohn für den geglückten Aufstieg soll am Ende der Klassenerhalt stehen.

„Wir werden Wege finden, ihn aufzufangen“, hat FCM-Trainer Matthias Günes drei Namen im Kopf, die die Mittelfeld-Lücke durch Rietzlers Ausfall schließen sollen. Kandidaten sind die erfahrenen Fabian Lutz und David Mihajlovic oder Youngster Michael Bergmann. Auch in der Bayernliga-Meistersaison wurde längere Ausfälle von gesetzten Leistungsträgern, wie Torhüter Dominik Dewein, aus dem vorhandenen Kader erfolgreich kompensiert. Das Ziel bleibt weiterhin die jungen Spieler weiterzuentwickeln – beispielsweise haben Bergmann oder Timo Schmidt (nach eigener längerer Verletzungspause) schon ihre Chancen genutzt.

Es wird das Aufsteiger-Duell: Bayernliga-Nordmeister gegen den Südmeister. Memmingen kehrt nach einjähriger Abstinenz in die Regionalliga zurück, Eichstätt nach zwei Jahren. Seinerzeit hat der FCM die Domstädter in der Relegation aus der bayerischen Königsklasse geboxt. Das schwingt vielleicht am Freitagabend auch noch ein Stück mit. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Der VfB ist eklig zu bespielen“, mutmaßt Günes, der seine Mannschaft auf viele Zweikämpfe und Luftduelle einstellen will.