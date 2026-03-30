FC Memmingen: "Deja Vu" für Matthias Günes in Buchbach

– Foto: Hannah Brenner

Der FC Memmingen hat mit 2:3 (2:1) im Regionalliga-Auswärtsspiel beim TSV Buch die erste Niederlage nach der Winterpause einstecken müssen. Eine Serie von fünf ungeschlagenen Begegnungen ging damit zu Ende. Für die Gastgeber war es wiederum nach vier Unentschieden der erste „Dreier“ in diesem Jahr. FCM-Trainer Matthias Günes sprach angesichts des Spielverlaufs von einem „Deja-Vu-Erlebnis“. Beim letzten Gastspiel in Buchbach vor zwei Jahren lief fast genauso. Auch damals lagen die Memminger an einem kalten Frühlingsabend zur Halbzeit mit 2:1 vorn, in der zweiten Hälfte kippte das Spiel in sehr kurzer Zeit und besiegelte die Niederlage mit dem gleichen Ergebnis.

Abwehrchef David Bauer war bei den Memmingern wieder dabei, dafür mussten hinten der kränkelnde Rufus Roth und vorne der zuletzt starke Mittelstümer Philipp Kirsamer angeschlagen passen. Mit der ersten Möglichkeit des Spiels legte Buchbach vor. Von er Strafraumecke zog Tobias Heiland ab, abfälscht von Verteidiger Maximilian änderte sich maßgeblich die Flugbahn des Balles und schlug via Unterkante zum 1:0 ein (14. Minute). Die schnelle Antwort folgte sechs Minuten später: Nach einem Einwurf landete die Kugel über Timo Lutz und David Günes bei Fabian Lutz – mit dem 1:1 erzielte der 30-jährige bereits seinen dritten Treffer nach der Winterpause. Für David Günes war der anschließende Führungstreffer sein siebter Torerfolg in dieser Saison. Bei einem Konter ließ der Trainer-Neffe Philipp Walter schlecht aussehen und schloss seinen Antritt kaltschnäuzig zum 1:2 ab (32.). In einer unterhaltsamen Partie gab es bis dahin noch weitere Großchancen hüben wie drüben.