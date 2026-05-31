FC Memmingen: David Bauer geht nach drei Jahren

David Bauer verlässt den Regionalligisten FC Memmingen nach drei Jahren. Im Sommer 2023 war er vom TSV Rain gekommen und bestritt in Memmingen 82 Punktspiele (51 Regionalliga- und 31 Bayernliga-Einsätze). Nachdem Regionalliga hatte der 31-jährige kopfballstarke Innenverteidiger maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg und am Klassenerhalt in dieser Saison.
In der nächsten Spielzeit gibt es ein Wiedersehen mit David Bauer, denn er schließt sich dem Aufsteiger TSV Landsberg an. Hier trifft er auf dem Ex-Memminger René Schröder, der den TSV Landsberg als Trainer übernimmt und mit dem er in Rain schon zusammengespielt hat.
Bauer ist der sechste Sommer-Abgang des FC Memmingen. Demgegenüber stehen bislang sieben Neuzugänge, darunter wie berichtet mit Max Zeller ein Hochkaräter für die Abwehr. Neben den Ex-Illertisser kommen mit Uros Micic, Luis Pfaumann und Luka Petrovic drei weitere seiner bisherigen Mannschaftskameraden sowie Torjäger Dominik Martin (SV Reinstetten), Rückkehrer Jonas Koller (Clayton State Lakers/USA) und Torhüter-Talent Daniel Keller (VfR Heilbronn).